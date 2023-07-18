Мэрия Челябинска по требованию прокуратуры меняет правила для строителей

Публичные слушания по поводу принятия проекта пройдут 27 июля в кинотеатре им. Пушкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска меняет проект правил землепользования и застройки, ранее опротестованный прокурором города Романом Самойловым. Публичные слушания по данному вопросу пройдут 27 июня 2023 года в 13.30 в кинотеатре имени Пушкина по адресу Пушкина, 64.

«Прокурором города Челябинска принесен протест на решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 „Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования ‚Челябинский городской округ‘ и о признании утратившими силу отдельных решений Челябинской городской Думы“. Управлением по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска, в ходе проработки протеста, подготовлен настоящий проект решения, которым предлагается частично удовлетворить протест прокурора города Челябинска, и внести изменения в Правила», — сообщается на сайте мэрии.

Согласно проекту, предлагаемому к рассмотрению, минимальный процент озеленения по территориальной зоне в целом в Челябинске составит 40%. Отступ от объектов капитального строительства до границ водных объектов должен быть не менее 40 метров.

Также документ предлагает установить для территориальных зон отдыха горожан преобладающую функцию, то есть отнести рекреационные зоны к основным видам разрешенного использования, а дошкольное, начальное и среднее общее образование из основных видов разрешенного использования земельных участков, напротив, исключить.

В целом изменения в проекте позволят увеличить ширину прогулочных зон. Также они зафиксируют минимальный процент озеленения по территориальной зоне города.