Экс-декан журфака УрФУ объяснил, почему не смог продолжить работать в «Областной газете»

Экс-декан журфака УрФУ Волкоморов не остался в «Областной газете» из-за раздутого скандала

20 июля 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Владимир Волкоморов подтвердил, что ушел из «Областной газеты» из-за «раздутого скандала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший декан журфака Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Волкоморов подтвердил информацию, что уволился из «Областной газеты» из-за «раздутого скандала». По его словам, из-за этого он больше не мог бы выполнять обязанности по должности. «Я не раз говорил, что хотел бы жить в Екатеринбурге, хотел бы, чтобы город и область развивались. Поэтому я остался здесь и после университета и потом. Нет никакого противоречия в том, что, желая этого, я начал работать в „Областной газете“, рассказывать о проектах, инициативах и людях области. Ушел, потому что из-за раздутого скандала я бы не смог выполнять обязанности по должности, и очень жаль», — написал Волкоморов в telegram-канале. К тому же Волкоморов ответил на обвинения в том, что он якобы уезжал из России из-за начала спецоперации на Украине. Он пояснил, что никогда не вел «подрывную деятельность». «Если бы вел, то был бы где-то далеко», — отметил он. Также он заявил, что растиражированное утверждение, что он поддерживает гей-браки, является враньем. К тому же, как он добавил, он никогда не вел пропагандистскую деятельность. Резюмируя, он призвал перестать обсуждать его персону. «В городе и области более чем достаточно проблем, чем обсуждать экс-сотрудника с должности менеджера среднего звена. Совершенно точно, есть дела поважнее», — закончил Волкоморов. Об увольнении Волкоморова из «Областной газеты» стало известно 19 июля. По словам источника URA.RU, его уволили из главной газеты свердловских властей со скандалом. Другой источник агентства считает, что увольнение связано с позицией Волкоморова по СВО. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Волкоморов отметил, что покинул «Областную газету» по собственному желанию. Пост декана журфака УрФУ Волкоморов оставил в октябре 2022 года. Тогда он заявил, что уходит по личным причинам. 19 июля в telegram-канале он написал, что ушел из-за того, что ему не удалось реализовать запланированное на должности. «Если понимаешь, что кто-то другой сможет лучше, то правильнее уйти», — пояснил он. Однако после его ухода из УрФУ появилась информация о том, что на фоне проведения спецоперации Волкоморов покинул Россию. Также в некоторых СМИ писали о том, что Волкоморов поддерживает гей-браки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший декан журфака Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Волкоморов подтвердил информацию, что уволился из «Областной газеты» из-за «раздутого скандала». По его словам, из-за этого он больше не мог бы выполнять обязанности по должности. «Я не раз говорил, что хотел бы жить в Екатеринбурге, хотел бы, чтобы город и область развивались. Поэтому я остался здесь и после университета и потом. Нет никакого противоречия в том, что, желая этого, я начал работать в „Областной газете“, рассказывать о проектах, инициативах и людях области. Ушел, потому что из-за раздутого скандала я бы не смог выполнять обязанности по должности, и очень жаль», — написал Волкоморов в telegram-канале. К тому же Волкоморов ответил на обвинения в том, что он якобы уезжал из России из-за начала спецоперации на Украине. Он пояснил, что никогда не вел «подрывную деятельность». «Если бы вел, то был бы где-то далеко», — отметил он. Также он заявил, что растиражированное утверждение, что он поддерживает гей-браки, является враньем. К тому же, как он добавил, он никогда не вел пропагандистскую деятельность. Резюмируя, он призвал перестать обсуждать его персону. «В городе и области более чем достаточно проблем, чем обсуждать экс-сотрудника с должности менеджера среднего звена. Совершенно точно, есть дела поважнее», — закончил Волкоморов. Об увольнении Волкоморова из «Областной газеты» стало известно 19 июля. По словам источника URA.RU, его уволили из главной газеты свердловских властей со скандалом. Другой источник агентства считает, что увольнение связано с позицией Волкоморова по СВО. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Волкоморов отметил, что покинул «Областную газету» по собственному желанию. Пост декана журфака УрФУ Волкоморов оставил в октябре 2022 года. Тогда он заявил, что уходит по личным причинам. 19 июля в telegram-канале он написал, что ушел из-за того, что ему не удалось реализовать запланированное на должности. «Если понимаешь, что кто-то другой сможет лучше, то правильнее уйти», — пояснил он. Однако после его ухода из УрФУ появилась информация о том, что на фоне проведения спецоперации Волкоморов покинул Россию. Также в некоторых СМИ писали о том, что Волкоморов поддерживает гей-браки.