Житель Екатеринбурга устроил стрельбу по детской площадке

20 июля 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

В задержанию неадеквата привлекли ОМОН Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил стрельбу по детской площадке. Инцидент произошел на Уктусе. «[Сотрудниками полиции] задержан мужчина 1980 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. У него изъят сигнальный пистолет», — рассказали URA.RU в городской полиции. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Его дело будет передано в суд.

В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил стрельбу по детской площадке. Инцидент произошел на Уктусе. «[Сотрудниками полиции] задержан мужчина 1980 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. У него изъят сигнальный пистолет», — рассказали URA.RU в городской полиции. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Его дело будет передано в суд.