Житель Екатеринбурга устроил стрельбу по детской площадке

В задержанию неадеквата привлекли ОМОН
В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил стрельбу по детской площадке. Инцидент произошел на Уктусе.
«[Сотрудниками полиции] задержан мужчина 1980 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. У него изъят сигнальный пистолет», — рассказали URA.RU в городской полиции.
Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Его дело будет передано в суд.
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