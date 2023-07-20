Житель Екатеринбурга устроил стрельбу по детской площадке

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Митинг День защитника отечества. Пермь, полиция, омон, росгвардия
В задержанию неадеквата привлекли ОМОН Фото:

В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил стрельбу по детской площадке. Инцидент произошел на Уктусе.

«[Сотрудниками полиции] задержан мужчина 1980 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. У него изъят сигнальный пистолет», — рассказали URA.RU в городской полиции.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Его дело будет передано в суд.

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В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил стрельбу по детской площадке. Инцидент произошел на Уктусе. «[Сотрудниками полиции] задержан мужчина 1980 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. У него изъят сигнальный пистолет», — рассказали URA.RU в городской полиции. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Его дело будет передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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