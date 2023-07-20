20 июля 2023

Челябинские власти проверят техсостояние аттракционов

© Служба новостей «URA.RU»
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Работу аттракционов поставят под контроль Фото:

Власти Челябинской области намерены взять под контроль работу аттракционов. Как следует из подготовленного законопроекта, с введением меры ликвидируют пробел федерального законодательства.

«Закон регулирует отдельные отношения, связанные с осуществлением регионального госконтроля в области техсостояния и эксплуатации аттракционов. Финобеспечение осуществляется за счет средств областного бюджета», — отмечено в документе.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что пользователями аттракционов в основном являются дети. Сами аттракционы при этом выступают источниками повышенной опасности. В случае принятия документа функции контроля отдадут региональному минсельхозу. Там появится три ставки: двух госинспекторов и одного консультанта. Инициативу депутаты заксобрания рассмотрят на заседании в июле.

Составители законопроекта отметили, что в ряде регионов уже действуют аналогичные нормы. Так, их установили власти Московской области, Бурятии, Алтайского края, Амурской, Архангельской, Липецкой и Самарской областей. В пресс-службе челябинского минсельхоза URA.RU пояснили, что в настоящее время регистрация аттракционов носит уведомительный характер, поэтому надзор за работой позволит минимизировать инциденты в работе.

На аттракционе в Саткинском районе 14 июля погиб турист из Пермского края. Спустя почти неделю, 20 июля, возобновилась работа качелей над обрывом, подвесного моста и веревочного парка. Также открыли запись на прыжки с веревкой.

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Власти Челябинской области намерены взять под контроль работу аттракционов. Как следует из подготовленного законопроекта, с введением меры ликвидируют пробел федерального законодательства. «Закон регулирует отдельные отношения, связанные с осуществлением регионального госконтроля в области техсостояния и эксплуатации аттракционов. Финобеспечение осуществляется за счет средств областного бюджета», — отмечено в документе. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что пользователями аттракционов в основном являются дети. Сами аттракционы при этом выступают источниками повышенной опасности. В случае принятия документа функции контроля отдадут региональному минсельхозу. Там появится три ставки: двух госинспекторов и одного консультанта. Инициативу депутаты заксобрания рассмотрят на заседании в июле. Составители законопроекта отметили, что в ряде регионов уже действуют аналогичные нормы. Так, их установили власти Московской области, Бурятии, Алтайского края, Амурской, Архангельской, Липецкой и Самарской областей. В пресс-службе челябинского минсельхоза URA.RU пояснили, что в настоящее время регистрация аттракционов носит уведомительный характер, поэтому надзор за работой позволит минимизировать инциденты в работе. На аттракционе в Саткинском районе 14 июля погиб турист из Пермского края. Спустя почти неделю, 20 июля, возобновилась работа качелей над обрывом, подвесного моста и веревочного парка. Также открыли запись на прыжки с веревкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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