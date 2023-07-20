Челябинский экстрим-парк, где погиб турист, возобновил работу

Парк возобновил работу всех аттракционов кроме спуска на троллее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области экстрим-парк на Айских притесах, где погиб турист из Пермского края, частично возобновил свою работу. Информация об этом появилась 20 июля в официальной группе парка в социальной сети.

«По завершении внутреннего расследования обстоятельств произошедшего принято решение о частичном его открытии. Возобновлена работа качели над обрывом, подвесного моста и веревочного парка. Открыта запись на прыжки с веревкой. Ограничения в работе спуска на троллее будут действовать до окончания следственных действий», — сообщили в паблике «GRIFON. Большие притесы» в соцсети «ВКонтакте».

Пермский турист разбился на аттракционе в горах Челябинской области 14 июля. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования происшествия взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Администрация парка утверждает, что их деятельность сертифицирована.