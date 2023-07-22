22 июля 2023

Жители Каслей из-за дорожных работ не могут выехать из города

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, ремонт дороги, пробка автомобильная
Из-за ремонта дороги на выезде из Каслей и трассе М-5 около города образовалась огромная пробка Фото:

Жители Каслей Челябинской области из-за дорожных работ не могут выехать из города. Огромные пробки не двигаются по 40 минут. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Дорожные работы одновременно проходят и на трассе М-5 около Каслей, и на выездах из Каслей. Кто принял решение перекрыть все выезды из города и сделать движение реверсивным. Мы почти 40 минут ждали, когда пустят нашу полосу», — сообщила одна из читательниц URA.RU. По ее словам, ситуацию усугубили отдыхающие, которые вечером в воскресенье, 23 июля, массово поехали с озер домой.

URA.RU направило официальный запрос в администрацию города Касли Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент опубликования материала ответ еще не последовал.

Ранее огромная пробка образовалась в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около поселка Витаминный. Там движение также было затруднено из-за ремонта дороги.

В пробке жителям Каслей пришлось стоят почти час
В пробке жителям Каслей пришлось стоят почти час

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Жители Каслей Челябинской области из-за дорожных работ не могут выехать из города. Огромные пробки не двигаются по 40 минут. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Дорожные работы одновременно проходят и на трассе М-5 около Каслей, и на выездах из Каслей. Кто принял решение перекрыть все выезды из города и сделать движение реверсивным. Мы почти 40 минут ждали, когда пустят нашу полосу», — сообщила одна из читательниц URA.RU. По ее словам, ситуацию усугубили отдыхающие, которые вечером в воскресенье, 23 июля, массово поехали с озер домой. URA.RU направило официальный запрос в администрацию города Касли Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент опубликования материала ответ еще не последовал. Ранее огромная пробка образовалась в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около поселка Витаминный. Там движение также было затруднено из-за ремонта дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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