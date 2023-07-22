Жители Каслей из-за дорожных работ не могут выехать из города

23 июля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Из-за ремонта дороги на выезде из Каслей и трассе М-5 около города образовалась огромная пробка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Каслей Челябинской области из-за дорожных работ не могут выехать из города. Огромные пробки не двигаются по 40 минут. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Дорожные работы одновременно проходят и на трассе М-5 около Каслей, и на выездах из Каслей. Кто принял решение перекрыть все выезды из города и сделать движение реверсивным. Мы почти 40 минут ждали, когда пустят нашу полосу», — сообщила одна из читательниц URA.RU. По ее словам, ситуацию усугубили отдыхающие, которые вечером в воскресенье, 23 июля, массово поехали с озер домой. URA.RU направило официальный запрос в администрацию города Касли Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент опубликования материала ответ еще не последовал. Ранее огромная пробка образовалась в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около поселка Витаминный. Там движение также было затруднено из-за ремонта дороги. В пробке жителям Каслей пришлось стоят почти час Фото предоставлено читателем URA.RU

Жители Каслей Челябинской области из-за дорожных работ не могут выехать из города. Огромные пробки не двигаются по 40 минут. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Дорожные работы одновременно проходят и на трассе М-5 около Каслей, и на выездах из Каслей. Кто принял решение перекрыть все выезды из города и сделать движение реверсивным. Мы почти 40 минут ждали, когда пустят нашу полосу», — сообщила одна из читательниц URA.RU. По ее словам, ситуацию усугубили отдыхающие, которые вечером в воскресенье, 23 июля, массово поехали с озер домой. URA.RU направило официальный запрос в администрацию города Касли Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент опубликования материала ответ еще не последовал. Ранее огромная пробка образовалась в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около поселка Витаминный. Там движение также было затруднено из-за ремонта дороги.