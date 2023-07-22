Жители Каслей из-за дорожных работ не могут выехать из города

Жители Каслей Челябинской области из-за дорожных работ не могут выехать из города. Огромные пробки не двигаются по 40 минут. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Дорожные работы одновременно проходят и на трассе М-5 около Каслей, и на выездах из Каслей. Кто принял решение перекрыть все выезды из города и сделать движение реверсивным. Мы почти 40 минут ждали, когда пустят нашу полосу», — сообщила одна из читательниц URA.RU. По ее словам, ситуацию усугубили отдыхающие, которые вечером в воскресенье, 23 июля, массово поехали с озер домой.
URA.RU направило официальный запрос в администрацию города Касли Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент опубликования материала ответ еще не последовал.
Ранее огромная пробка образовалась в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около поселка Витаминный. Там движение также было затруднено из-за ремонта дороги.
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