В Екатеринбурге девять автобусов изменят маршруты из-за перекрытия дорог

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Автобус 54 маршрута, разбитый пассажирами в день 295-летия Екатеринбурга, автобус
В Академическом девять автобусов изменят схему движения Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга автобусы изменят схему движения из-за перекрытий. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга на официальном сайте.

Например, с 24 по 26 июля будет закрыта нечетная сторона улицы Вильгельма де Геннина от проспекта Сахарова до улицы Павла Шаманова. С 27 по 31 июля закроют для движения нечетную сторону улицы Вильгельма де Геннина от улицы Павла Шаманова до улицы Краснолесья.

Автобусы №№ 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 будут ехать по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, Вильгельма де Геннина. Автобус № 54 будет двигаться в направлении конечного пункта «Синие Камни» по улицам Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной.

Ранее URA.RU писало о том, что в Верхней Пышме (Свердловская область) с 30 июля автобусы №№2, 106, 109, 112 и 113 изменят маршруты до конца 2023 года. Причина — реконструкция улицы 40 лет Октября.

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В Академическом районе Екатеринбурга автобусы изменят схему движения из-за перекрытий. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга на официальном сайте. Например, с 24 по 26 июля будет закрыта нечетная сторона улицы Вильгельма де Геннина от проспекта Сахарова до улицы Павла Шаманова. С 27 по 31 июля закроют для движения нечетную сторону улицы Вильгельма де Геннина от улицы Павла Шаманова до улицы Краснолесья. Автобусы №№ 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 будут ехать по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, Вильгельма де Геннина. Автобус № 54 будет двигаться в направлении конечного пункта «Синие Камни» по улицам Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной. Ранее URA.RU писало о том, что в Верхней Пышме (Свердловская область) с 30 июля автобусы №№2, 106, 109, 112 и 113 изменят маршруты до конца 2023 года. Причина — реконструкция улицы 40 лет Октября.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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