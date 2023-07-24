Автостоянка появится в Калининском районе Челябинска по улице Северный Луч, 33 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэрия Челябинска выставит на торги право на размещение автостоянки в Калининском районе. Начальная цена будет соответствовать ежегодной сумме платы за участок. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения автостоянки. Территория под парковку расположена по улице Северный Луч, 33 в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Стартовая цена земельного участка на аукционе будет установлена в размере ежегодной платы за размещение площадки автостоянки. Таким образом, будет благоустроена территория общего пользования Челябинска. Аукцион проведет муниципальное казенное учреждение «Городская среда», руководителем которой является Василий Воеводин.