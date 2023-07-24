Мэрия Челябинска выставит на торги право на размещение автостоянки. Скрин

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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, автомобили, машины, автомобильная парковка, автопарковка
Автостоянка появится в Калининском районе Челябинска по улице Северный Луч, 33 Фото:

Мэрия Челябинска выставит на торги право на размещение автостоянки в Калининском районе. Начальная цена будет соответствовать ежегодной сумме платы за участок. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения автостоянки. Территория под парковку расположена по улице Северный Луч, 33 в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Стартовая цена земельного участка на аукционе будет установлена в размере ежегодной платы за размещение площадки автостоянки. Таким образом, будет благоустроена территория общего пользования Челябинска. Аукцион проведет муниципальное казенное учреждение «Городская среда», руководителем которой является Василий Воеводин.

Территория под автопарковку находится в Калининском районе по адресу: улица Северный Луч, 33
Территория под автопарковку находится в Калининском районе по адресу: улица Северный Луч, 33

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Мэрия Челябинска выставит на торги право на размещение автостоянки в Калининском районе. Начальная цена будет соответствовать ежегодной сумме платы за участок. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Продать на аукционе право заключения договора пользования и благоустройства территории общего пользования для размещения автостоянки. Территория под парковку расположена по улице Северный Луч, 33 в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Стартовая цена земельного участка на аукционе будет установлена в размере ежегодной платы за размещение площадки автостоянки. Таким образом, будет благоустроена территория общего пользования Челябинска. Аукцион проведет муниципальное казенное учреждение «Городская среда», руководителем которой является Василий Воеводин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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