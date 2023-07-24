Челябинская фабрика сшила заготовки для шевронов для бойцов отряда «Отважные»

24 июля 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Шевроны для бойцов шьет депутат Ольга Мухометьярова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинское предприятие «Фабрика флагов» изготовило основу для шевронов, которые будут переданы военнослужащим Центрального военного округа. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Сегодня „Фабрика флагов“ напечатала нам заготовки зелененьких шевронов. Можно начинать работу над новой партией — 8 тысячи шевронов для „Отважных“ Центрального военного округа», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале. Ранее она рассказывала, как шьет шевроны сама. По ее данным, стоимость одного шеврона 250-300 рублей. Мухометьярова придумала, как снизить цену в 10 раз. Она решила сшить шевроны самостоятельно, для чего заказала термопечать на ткань, купила нитки и липучки.

Челябинское предприятие «Фабрика флагов» изготовило основу для шевронов, которые будут переданы военнослужащим Центрального военного округа. Об этом сообщила депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Сегодня „Фабрика флагов“ напечатала нам заготовки зелененьких шевронов. Можно начинать работу над новой партией — 8 тысячи шевронов для „Отважных“ Центрального военного округа», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале. Ранее она рассказывала, как шьет шевроны сама. По ее данным, стоимость одного шеврона 250-300 рублей. Мухометьярова придумала, как снизить цену в 10 раз. Она решила сшить шевроны самостоятельно, для чего заказала термопечать на ткань, купила нитки и липучки.