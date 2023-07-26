Зюганов: с начала спецоперации в России приняли более 200 законов для поддержки участников

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Законы помогают вытаскивать страну из крайнего кризиса, заявил Геннадий Зюганов Фото:

В России приняли около 200 законов с начала спецоперации для поддержки страны. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы приняли почти 200 законов, которые помогают проводить военную операцию», — сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы, трансляция велась на официальном сайте. Он добавил, что законы помогают вытаскивать страну из крайнего кризиса.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил о расширении льгот и мер поддержки для участников СВО. Среди них оказался законопроект, предоставляющий право участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей на бесплатную юридическую помощь.

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В России приняли около 200 законов с начала спецоперации для поддержки страны. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы приняли почти 200 законов, которые помогают проводить военную операцию», — сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы, трансляция велась на официальном сайте. Он добавил, что законы помогают вытаскивать страну из крайнего кризиса. Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил о расширении льгот и мер поддержки для участников СВО. Среди них оказался законопроект, предоставляющий право участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей на бесплатную юридическую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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