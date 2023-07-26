Зюганов: с начала спецоперации в России приняли более 200 законов для поддержки участников

Законы помогают вытаскивать страну из крайнего кризиса, заявил Геннадий Зюганов
В России приняли около 200 законов с начала спецоперации для поддержки страны. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«Мы приняли почти 200 законов, которые помогают проводить военную операцию», — сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы,
Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил о расширении льгот и мер поддержки для участников СВО. Среди них оказался законопроект, предоставляющий право участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей на бесплатную юридическую помощь.
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