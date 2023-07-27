Пермские силовики поймали убийцу, который скрывался больше 20 лет

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Силовики нашли пермяка, который прятался под чужим именем Фото:

Следователи из Пермского края поймали преступника, который был в бегах почти 25 лет. Мужчина был участником банды, которая совершила убийство с особой жестокостью. Об этом рассказали в следственном комитете СК РФ по Пермскому краю.

«28 декабря 1998 года банда из четырех пермяков решила напасть на жителя деревни Большая Шадейка и ограбить его. Вооружившись обрезками труб и ножкой табурета, они напали на мужчину и забили его до смерти, похитив шесть тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Трех участников банды поймали и осудили с 1999 по 2011 годы, а четвертому удавалось скрываться от силовиков долгие годы.

В марте 2023 года следователям удалось обнаружить местонахождение преступника. Все это время он жил под чужим именем. За совершенное преступление мужчину отправили в колонию строгого режима на 15 лет.

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Следователи из Пермского края поймали преступника, который был в бегах почти 25 лет. Мужчина был участником банды, которая совершила убийство с особой жестокостью. Об этом рассказали в следственном комитете СК РФ по Пермскому краю. «28 декабря 1998 года банда из четырех пермяков решила напасть на жителя деревни Большая Шадейка и ограбить его. Вооружившись обрезками труб и ножкой табурета, они напали на мужчину и забили его до смерти, похитив шесть тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Трех участников банды поймали и осудили с 1999 по 2011 годы, а четвертому удавалось скрываться от силовиков долгие годы. В марте 2023 года следователям удалось обнаружить местонахождение преступника. Все это время он жил под чужим именем. За совершенное преступление мужчину отправили в колонию строгого режима на 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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