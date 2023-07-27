27 июля 2023

Старейшее в Перми кафе арабской кухни открылось на новом месте

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуд-корт «Гастроном» площадка для фуд-стартапов в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, фалафель, еда
Фалафельная существует в Перми с 2015 года Фото:

Кафе арабской кухни «Аль Фалафель» вновь открылось в центре Перми. Новый адрес заведения общепита — улица Ленина, 32. Фалафельная считается первым заведением с арабской кухней в Перми. Ее открыл египтянин Мохамед Али в 2015 году.

«Дорогие друзья, 28 июля состоится техническое открытие кафе по адресу: улица Ленина, 32. За отделением „Сбербанка“. Будем рады видеть вас снова», — рассказали владельцы фалафельной в группе кафе в соцсети «ВКонтакте».

С 2015 года кафе закрывалось и переезжало несколько раз. В апреле 2022 года фалафельную открыли на улице Луначарского, 34, а до этого она располагалась на цокольном этаже «Рынка еды» в БЦ «Ленком». Кафе специализируется на арабской кухне. Основу меню составляют блюда из нута, арабские блинчики с начинкой и разные виды хумуса.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми открыли новый ресторан итальянской кухни. Его фирменное блюдо — пицца на вулкане.

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Кафе арабской кухни «Аль Фалафель» вновь открылось в центре Перми. Новый адрес заведения общепита — улица Ленина, 32. Фалафельная считается первым заведением с арабской кухней в Перми. Ее открыл египтянин Мохамед Али в 2015 году. «Дорогие друзья, 28 июля состоится техническое открытие кафе по адресу: улица Ленина, 32. За отделением „Сбербанка“. Будем рады видеть вас снова», — рассказали владельцы фалафельной в группе кафе в соцсети «ВКонтакте». С 2015 года кафе закрывалось и переезжало несколько раз. В апреле 2022 года фалафельную открыли на улице Луначарского, 34, а до этого она располагалась на цокольном этаже «Рынка еды» в БЦ «Ленком». Кафе специализируется на арабской кухне. Основу меню составляют блюда из нута, арабские блинчики с начинкой и разные виды хумуса. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми открыли новый ресторан итальянской кухни. Его фирменное блюдо — пицца на вулкане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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