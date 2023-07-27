Старейшее в Перми кафе арабской кухни открылось на новом месте

Кафе арабской кухни «Аль Фалафель» вновь открылось в центре Перми. Новый адрес заведения общепита — улица Ленина, 32. Фалафельная считается первым заведением с арабской кухней в Перми. Ее открыл египтянин Мохамед Али в 2015 году.
«Дорогие друзья, 28 июля состоится техническое открытие кафе по адресу: улица Ленина, 32. За отделением „Сбербанка“. Будем рады видеть вас снова», — рассказали владельцы фалафельной в группе кафе в соцсети «ВКонтакте».
С 2015 года кафе закрывалось и переезжало несколько раз. В апреле 2022 года фалафельную открыли на улице Луначарского, 34, а до этого она располагалась на цокольном этаже «Рынка еды» в БЦ «Ленком». Кафе специализируется на арабской кухне. Основу меню составляют блюда из нута, арабские блинчики с начинкой и разные виды хумуса.
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