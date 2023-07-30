В США объяснили, почему русские победят в конфликте с Западом

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: русские поняли, что борются за свое существование

30 июля 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Россияне должны бороться за свое существование в конфликте с Западом, отметил Дуглас Макгрегор Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Русские победят в конфликте с Западом, так как в случае их поражения США могут поставить в стране своих представителей и лишить ее всех ресурсов. Россияне поняли, что для них началась борьба за выживание, сказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Они (русские — прим. URA.RU) в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придется победить», — сказал Дуглас Макгрегор. Заявление он опубликовал у себя на youtube-канале. По слова экс-советника главы Пентагона, россияне прекрасно осознают риск того, что США могут внедрить в РФ своих представителей и лишить страну всех ресурсов. Он подчеркнул, что подобное уже было сделано на Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные государства вынудили страну побороться за свое существование. По его словам, РФ подошла к черте, когда нужно «либо все сдавать, либо бороться». Также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Запад планирует разделить Россию, как это было сделано с Югославией.

Русские победят в конфликте с Западом, так как в случае их поражения США могут поставить в стране своих представителей и лишить ее всех ресурсов. Россияне поняли, что для них началась борьба за выживание, сказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Они (русские — прим. URA.RU) в конце концов решили, что это действительно борьба за существование, в которой им придется победить», — сказал Дуглас Макгрегор. Заявление он опубликовал у себя на youtube-канале. По слова экс-советника главы Пентагона, россияне прекрасно осознают риск того, что США могут внедрить в РФ своих представителей и лишить страну всех ресурсов. Он подчеркнул, что подобное уже было сделано на Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные государства вынудили страну побороться за свое существование. По его словам, РФ подошла к черте, когда нужно «либо все сдавать, либо бороться». Также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Запад планирует разделить Россию, как это было сделано с Югославией.