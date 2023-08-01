Челябинская организация «Стерильность — фронту» собрала для медиков с зоны спецоперации груз из стерильных материалов. В их числе салфетки, которые невозможно простерилизовать в полевых условиях. Видео с URA.RU поделился руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Выражаем благодарность за предоставленные медикаменты неравнодушным южноуральцам и Народному фронту. В особенности за стерильные салфетки. Это по-настоящему ценная помощь: в полевых условиях такие не собрать. Победа будет за нами», — заявил боец медицинской роты №6 танкового полка в видео.
Участник СВО выделил помощь «Стерильного фронта» в сборе материалов. Он отметил, что все отправленные медикаменты необходимы «за лентой» ежедневно. Рыжий URA.RU уточнил, что в посылку собрали салфетки, пеленки, простыни и шарики для операций.
«Волонтеры рассказывают, благодаря таким материалам, операции можно проводить даже в чистом поле. Груз абсолютно стерилен», — сообщил URA.RU Рыжий.
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