В Красноярском крае погиб совладелец пермского аэродрома

Силовики проводят проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Дудинка на севере Красноярского края потерпел крушение гидросамолет, в результате два пассажира погибли. Сообщается, что на борту во время крушения присутствовал один из владельцев пермского аэродрома «Луговское» Василий Смирнов.

«В городе Дудинка Красноярского края потерпел крушение частный гидросамолет. На борту воздушного судна находился один из владельцев пермского аэродрома „Луговское“ Василий Смирнов», — сообщает «Вкрусе.ру» со ссылкой на свои источники. В ГСУ СК по Красноярскому краю направлен запрос.

Крушение самолета произошло утром 2 августа. По словам очевидцев, гидросамолет пытался взлететь с воды, но сбился с курса, загорелся и потерпел крушение. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, возбуждено уголовное дело.