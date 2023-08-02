02 августа 2023

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за коммунальной аварии на улице Щербакова

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, прокурор, прокуратура
Прокуратура Чкаловского района занялась проверкой из-за потопа на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная Фото:

В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района начала проверку в связи с затоплением перекрестка улиц Щербакова-Самолетная. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водоснабжения», — сказано в сообщении. Также будет изучено состояние ливневой канализации и опрошены должностные лица, ответственные за состояние ливневой инфраструктуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Утром из-за аварии на сетях водопровода на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная произошел водный затор, из-за чего образовалась огромная пробка. На месте происшествия временно отменили работу общественного транспорта, но администрация Екатеринбурга уже объявила об открытии движения для автобусов.

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В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района начала проверку в связи с затоплением перекрестка улиц Щербакова-Самолетная. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водоснабжения», — сказано в сообщении. Также будет изучено состояние ливневой канализации и опрошены должностные лица, ответственные за состояние ливневой инфраструктуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Утром из-за аварии на сетях водопровода на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная произошел водный затор, из-за чего образовалась огромная пробка. На месте происшествия временно отменили работу общественного транспорта, но администрация Екатеринбурга уже объявила об открытии движения для автобусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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