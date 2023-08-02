Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за коммунальной аварии на улице Щербакова

03 августа 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Прокуратура Чкаловского района занялась проверкой из-за потопа на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района начала проверку в связи с затоплением перекрестка улиц Щербакова-Самолетная. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водоснабжения», — сказано в сообщении. Также будет изучено состояние ливневой канализации и опрошены должностные лица, ответственные за состояние ливневой инфраструктуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Утром из-за аварии на сетях водопровода на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная произошел водный затор, из-за чего образовалась огромная пробка. На месте происшествия временно отменили работу общественного транспорта, но администрация Екатеринбурга уже объявила об открытии движения для автобусов.

В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района начала проверку в связи с затоплением перекрестка улиц Щербакова-Самолетная. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водоснабжения», — сказано в сообщении. Также будет изучено состояние ливневой канализации и опрошены должностные лица, ответственные за состояние ливневой инфраструктуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Утром из-за аварии на сетях водопровода на перекрестке улиц Щербакова-Самолетная произошел водный затор, из-за чего образовалась огромная пробка. На месте происшествия временно отменили работу общественного транспорта, но администрация Екатеринбурга уже объявила об открытии движения для автобусов.