Из партии Зеленского выгоняют людей, которые не хотят принимать законы Запада

Глава партии «Слуга народа» Арахамия: депутатов фракции исключают из-за отказа принимать законы Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Давид Арахамия, stock
Партию Владимира Зеленского покинули уже 17 человек, сказал Давид Арахамия Фото:

Из партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» начали исключать людей. Причиной тому стало нежелание депутатов поддерживать законопроекты по требованию Запада, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

«Давид Арахамия говорит, что еще несколько их коллег находятся на грани вылета из фракции — но не в связи со скандалами, а из-за нежелания поддерживать законопроекты, принятия которых требуют западные партнеры Украины», — передает «РБК-Украина». Некоторые проекты необходимы для дальнейшего оказания помощи Киеву. По его словам, из партии выгнали уже 17 депутатов.

Ранее сообщалось об исключении из партии замглавы фракции Николая Тищенко. Причиной тому стала поездка депутата в Таиланд, пишет RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» начали исключать людей. Причиной тому стало нежелание депутатов поддерживать законопроекты по требованию Запада, сообщил глава фракции Давид Арахамия. «Давид Арахамия говорит, что еще несколько их коллег находятся на грани вылета из фракции — но не в связи со скандалами, а из-за нежелания поддерживать законопроекты, принятия которых требуют западные партнеры Украины», — передает «РБК-Украина». Некоторые проекты необходимы для дальнейшего оказания помощи Киеву. По его словам, из партии выгнали уже 17 депутатов. Ранее сообщалось об исключении из партии замглавы фракции Николая Тищенко. Причиной тому стала поездка депутата в Таиланд, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...