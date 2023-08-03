Из партии Зеленского выгоняют людей, которые не хотят принимать законы Запада

Из партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» начали исключать людей. Причиной тому стало нежелание депутатов поддерживать законопроекты по требованию Запада, сообщил глава фракции Давид Арахамия.
«Давид Арахамия говорит, что еще несколько их коллег находятся на грани вылета из фракции — но не в связи со скандалами, а из-за нежелания поддерживать законопроекты, принятия которых требуют западные партнеры Украины», — передает «РБК-Украина». Некоторые проекты необходимы для дальнейшего оказания помощи Киеву. По его словам, из партии выгнали уже 17 депутатов.
Ранее сообщалось об исключении из партии замглавы фракции Николая Тищенко. Причиной тому стала поездка депутата в Таиланд, пишет RT.
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