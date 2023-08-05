Министр Решетников предрек рост экономики РФ

Министр Максим Решетников сообщил о создании прогноза
Российская экономика вырастет более чем на два процента. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«Коллеги, экономика точно вырастет более чем на два процента. Нужно подождать конкретных цифр, на данный момент формируем прогноз», — передает РИА Новости слова Решетникова.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что российскую экономику нужно переориентировать на Восток, а также создавать новые предприятия в Сибири. Это, по его словам, должно быть высочайшим приоритетом для страны.
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