Shot: вблизи дома Скопинского маньяка пытались изнасиловать девушку

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Неизвестный пытался изнасиловать студентку недалеко от дома Скопинского маньяка Фото:

В городе Скопине Рязанской области произошла попытка изнасилования девушки. Все это происходило недалеко от дома Скопинского маньяка Виктора Мохова, освобожденного из-под стражи несколько месяцев назад, пишет telegram-канал Shot.

«Все произошло накануне в полночь на улице Ленина в городе Скопине Рязанской области. 17-летняя студентка местного колледжа возвращалась домой от друзей, когда на нее набросился неизвестный мужчина. Девушка стала кричать, звать на помощь и вырываться. К счастью, ей удалось избежать самого страшного», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что девушка рассказала все матери, после чего та вызвала полицию. Сама попытка преступления была предпринята в 900 метрах от дома Мохова.

URA.RU направило запрос в УМВД по Рязанской области. Ответа пока не последовало.

Скопинский маньяк в 2000 году похитил двух школьниц, после чего четыре года держал их в плену. В 2005 году его арестовали и приговорили к 17 годам тюрьмы.

В 2021 году Мохов вышел на свободу. Однако позже он стал свидетелем убийства, после чего был арестован до февраля 2023 года. Когда срок содержания маньяка подошел к концу, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил освобождение Мохова из-под стражи должно быть обжаловано.

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В городе Скопине Рязанской области произошла попытка изнасилования девушки. Все это происходило недалеко от дома Скопинского маньяка Виктора Мохова, освобожденного из-под стражи несколько месяцев назад, пишет telegram-канал Shot. «Все произошло накануне в полночь на улице Ленина в городе Скопине Рязанской области. 17-летняя студентка местного колледжа возвращалась домой от друзей, когда на нее набросился неизвестный мужчина. Девушка стала кричать, звать на помощь и вырываться. К счастью, ей удалось избежать самого страшного», — написали в telegram-канале. Уточняется, что девушка рассказала все матери, после чего та вызвала полицию. Сама попытка преступления была предпринята в 900 метрах от дома Мохова. URA.RU направило запрос в УМВД по Рязанской области. Ответа пока не последовало. Скопинский маньяк в 2000 году похитил двух школьниц, после чего четыре года держал их в плену. В 2005 году его арестовали и приговорили к 17 годам тюрьмы. В 2021 году Мохов вышел на свободу. Однако позже он стал свидетелем убийства, после чего был арестован до февраля 2023 года. Когда срок содержания маньяка подошел к концу, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил освобождение Мохова из-под стражи должно быть обжаловано.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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