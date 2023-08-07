Shot: вблизи дома Скопинского маньяка пытались изнасиловать девушку

В городе Скопине Рязанской области произошла попытка изнасилования девушки. Все это происходило недалеко от дома Скопинского маньяка Виктора Мохова, освобожденного из-под стражи несколько месяцев назад, пишет telegram-канал Shot.
«Все произошло накануне в полночь на улице Ленина в городе Скопине Рязанской области. 17-летняя студентка местного колледжа возвращалась домой от друзей, когда на нее набросился неизвестный мужчина. Девушка стала кричать, звать на помощь и вырываться. К счастью, ей удалось избежать самого страшного», — написали в telegram-канале.
Уточняется, что девушка рассказала все матери, после чего та вызвала полицию. Сама попытка преступления была предпринята в 900 метрах от дома Мохова.
URA.RU направило запрос в УМВД по Рязанской области. Ответа пока не последовало.
Скопинский маньяк в 2000 году похитил двух школьниц, после чего четыре года держал их в плену. В 2005 году его арестовали и приговорили к 17 годам тюрьмы.
В 2021 году Мохов вышел на свободу. Однако позже он стал свидетелем убийства, после чего был арестован до февраля 2023 года. Когда срок содержания маньяка подошел к концу, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил освобождение Мохова из-под стражи должно быть обжаловано.
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