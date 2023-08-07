07 августа 2023

На озере Аргази в Челябинской области продается база отдыха за 25 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, отдых на природе, рыбалка, природа, закат на озере
База отдыха «Березка» находится на берегу живописного озера Аргази Фото:

На Аргазинском водохранилище в Челябинской области выставили на продажу круглогодичную базу отдыха «Березка» за 25 миллионов рублей. Приобрести также можно отдельный домик, сообщается на сайте объявлений.

«Продам готовый бизнес — база отдыха „Березка“ в живописном месте на озере Аргази. Так же можно приобрести понравившийся домик отдельно», — сообщается на сайте объявлений «Авито».

База площадью 350 квадратных метров расположена в поселке Карасево Карабашского округа. Объект продается за 25 миллионов рублей. Цена за отдельные домики не указана. Зимой номера отапливаются. База подходит для семейного отдыха, организации детского лагеря, а также проведения свадеб и дней рождений. Само озеро идеально подходит для зимней рыбалки, добавляет продавец.

Ранее в Челябинской области на озере Кум-Куль выставили на продажу базу отдыха «Лесная дача» за 3,6 миллиона рублей. База вмещает 94 гостя. На территории площадью 2,5 га есть кафе, баня и бильярдная.

База «Березка» подходит для круглогодичного отдыха
База «Березка» подходит для круглогодичного отдыха
Приобрести можно как всю базу полностью, так и отдельные домики
Приобрести можно как всю базу полностью, так и отдельные домики
База расположена на берегу живописного озера Аргази
База расположена на берегу живописного озера Аргази

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На Аргазинском водохранилище в Челябинской области выставили на продажу круглогодичную базу отдыха «Березка» за 25 миллионов рублей. Приобрести также можно отдельный домик, сообщается на сайте объявлений. «Продам готовый бизнес — база отдыха „Березка“ в живописном месте на озере Аргази. Так же можно приобрести понравившийся домик отдельно», — сообщается на сайте объявлений «Авито». База площадью 350 квадратных метров расположена в поселке Карасево Карабашского округа. Объект продается за 25 миллионов рублей. Цена за отдельные домики не указана. Зимой номера отапливаются. База подходит для семейного отдыха, организации детского лагеря, а также проведения свадеб и дней рождений. Само озеро идеально подходит для зимней рыбалки, добавляет продавец. Ранее в Челябинской области на озере Кум-Куль выставили на продажу базу отдыха «Лесная дача» за 3,6 миллиона рублей. База вмещает 94 гостя. На территории площадью 2,5 га есть кафе, баня и бильярдная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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