На озере Аргази в Челябинской области продается база отдыха за 25 млн рублей. Скрин

08 августа 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

База отдыха «Березка» находится на берегу живописного озера Аргази Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Аргазинском водохранилище в Челябинской области выставили на продажу круглогодичную базу отдыха «Березка» за 25 миллионов рублей. Приобрести также можно отдельный домик, сообщается на сайте объявлений. «Продам готовый бизнес — база отдыха „Березка“ в живописном месте на озере Аргази. Так же можно приобрести понравившийся домик отдельно», — сообщается на сайте объявлений «Авито». База площадью 350 квадратных метров расположена в поселке Карасево Карабашского округа. Объект продается за 25 миллионов рублей. Цена за отдельные домики не указана. Зимой номера отапливаются. База подходит для семейного отдыха, организации детского лагеря, а также проведения свадеб и дней рождений. Само озеро идеально подходит для зимней рыбалки, добавляет продавец. Ранее в Челябинской области на озере Кум-Куль выставили на продажу базу отдыха «Лесная дача» за 3,6 миллиона рублей. База вмещает 94 гостя. На территории площадью 2,5 га есть кафе, баня и бильярдная. База «Березка» подходит для круглогодичного отдыха Скрин с сайта объявлений «Авито» Приобрести можно как всю базу полностью, так и отдельные домики Скрин с сайта объявлений «Авито» База расположена на берегу живописного озера Аргази Скрин с сайта объявлений «Авито»

На Аргазинском водохранилище в Челябинской области выставили на продажу круглогодичную базу отдыха «Березка» за 25 миллионов рублей. Приобрести также можно отдельный домик, сообщается на сайте объявлений. «Продам готовый бизнес — база отдыха „Березка“ в живописном месте на озере Аргази. Так же можно приобрести понравившийся домик отдельно», — сообщается на сайте объявлений «Авито». База площадью 350 квадратных метров расположена в поселке Карасево Карабашского округа. Объект продается за 25 миллионов рублей. Цена за отдельные домики не указана. Зимой номера отапливаются. База подходит для семейного отдыха, организации детского лагеря, а также проведения свадеб и дней рождений. Само озеро идеально подходит для зимней рыбалки, добавляет продавец. Ранее в Челябинской области на озере Кум-Куль выставили на продажу базу отдыха «Лесная дача» за 3,6 миллиона рублей. База вмещает 94 гостя. На территории площадью 2,5 га есть кафе, баня и бильярдная.