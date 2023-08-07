07 августа 2023

Пермские врачи провели уникальную операцию с помощью робота

Пермские врачи впервые заменили коленный сустав с помощью роботизированной системы
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Благодаря оборудованию врачи смогут выполнять операции более качественно Фото:

Врачи пермской городской клинической больницы (ГКБ) № 4 первые в крае провели пациенту замену коленного сустава с помощью роботизированной системы. Новое оборудование позволяет провести операцию более точно, снизить травматичность, сообщает сайт правительства региона.

«Применение роботизированных систем позволяет оперирующему врачу комплексно подходить к оперативному вмешательству при лечении пациента. Современный аппарат помогает создать точную цифровую 3D-модель костных структур, формирующих коленный сустав, выполнить индивидуальный точный расчет механической оси нижней конечности пациента, осуществить планирование и точный контроль наиболее важных этапов операции», — говорится на сайте. Также система позволяет увеличить срок службы эндопротеза.

Операцию выполнял заведующий отделением травматологии ГКБ № 4 Денис Тихомиров со своим коллегой Иваном Климовым. Как отметил заведующий, в его отделении за прошедший год выполнили около 100 таких операций и около 500 по региону, а тем временем ежегодно их количество только растет. При замене коленного сустава не исключены ошибки, которые приводят к травмам, и это не зависит от опыта хирурга. Поэтому персонал больницы возлагает большие надежды на новое оборудование, которое позволит улучшить результаты выполняемых операций и снизить риск осложнений. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что правительство края стремится обеспечить медучреждения региона всем необходимым оборудованием, так как у всех граждан должен быть доступ к качественной медицине независимо от места их проживания.

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Врачи пермской городской клинической больницы (ГКБ) № 4 первые в крае провели пациенту замену коленного сустава с помощью роботизированной системы. Новое оборудование позволяет провести операцию более точно, снизить травматичность, сообщает сайт правительства региона. «Применение роботизированных систем позволяет оперирующему врачу комплексно подходить к оперативному вмешательству при лечении пациента. Современный аппарат помогает создать точную цифровую 3D-модель костных структур, формирующих коленный сустав, выполнить индивидуальный точный расчет механической оси нижней конечности пациента, осуществить планирование и точный контроль наиболее важных этапов операции», — говорится на сайте. Также система позволяет увеличить срок службы эндопротеза. Операцию выполнял заведующий отделением травматологии ГКБ № 4 Денис Тихомиров со своим коллегой Иваном Климовым. Как отметил заведующий, в его отделении за прошедший год выполнили около 100 таких операций и около 500 по региону, а тем временем ежегодно их количество только растет. При замене коленного сустава не исключены ошибки, которые приводят к травмам, и это не зависит от опыта хирурга. Поэтому персонал больницы возлагает большие надежды на новое оборудование, которое позволит улучшить результаты выполняемых операций и снизить риск осложнений. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что правительство края стремится обеспечить медучреждения региона всем необходимым оборудованием, так как у всех граждан должен быть доступ к качественной медицине независимо от места их проживания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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