Пермские врачи провели уникальную операцию с помощью робота

Пермские врачи впервые заменили коленный сустав с помощью роботизированной системы

08 августа 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Благодаря оборудованию врачи смогут выполнять операции более качественно Фото: Анна Майорова © URA.RU Врачи пермской городской клинической больницы (ГКБ) № 4 первые в крае провели пациенту замену коленного сустава с помощью роботизированной системы. Новое оборудование позволяет провести операцию более точно, снизить травматичность, сообщает сайт правительства региона. «Применение роботизированных систем позволяет оперирующему врачу комплексно подходить к оперативному вмешательству при лечении пациента. Современный аппарат помогает создать точную цифровую 3D-модель костных структур, формирующих коленный сустав, выполнить индивидуальный точный расчет механической оси нижней конечности пациента, осуществить планирование и точный контроль наиболее важных этапов операции», — говорится на сайте. Также система позволяет увеличить срок службы эндопротеза. Операцию выполнял заведующий отделением травматологии ГКБ № 4 Денис Тихомиров со своим коллегой Иваном Климовым. Как отметил заведующий, в его отделении за прошедший год выполнили около 100 таких операций и около 500 по региону, а тем временем ежегодно их количество только растет. При замене коленного сустава не исключены ошибки, которые приводят к травмам, и это не зависит от опыта хирурга. Поэтому персонал больницы возлагает большие надежды на новое оборудование, которое позволит улучшить результаты выполняемых операций и снизить риск осложнений. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что правительство края стремится обеспечить медучреждения региона всем необходимым оборудованием, так как у всех граждан должен быть доступ к качественной медицине независимо от места их проживания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи пермской городской клинической больницы (ГКБ) № 4 первые в крае провели пациенту замену коленного сустава с помощью роботизированной системы. Новое оборудование позволяет провести операцию более точно, снизить травматичность, сообщает сайт правительства региона. «Применение роботизированных систем позволяет оперирующему врачу комплексно подходить к оперативному вмешательству при лечении пациента. Современный аппарат помогает создать точную цифровую 3D-модель костных структур, формирующих коленный сустав, выполнить индивидуальный точный расчет механической оси нижней конечности пациента, осуществить планирование и точный контроль наиболее важных этапов операции», — говорится на сайте. Также система позволяет увеличить срок службы эндопротеза. Операцию выполнял заведующий отделением травматологии ГКБ № 4 Денис Тихомиров со своим коллегой Иваном Климовым. Как отметил заведующий, в его отделении за прошедший год выполнили около 100 таких операций и около 500 по региону, а тем временем ежегодно их количество только растет. При замене коленного сустава не исключены ошибки, которые приводят к травмам, и это не зависит от опыта хирурга. Поэтому персонал больницы возлагает большие надежды на новое оборудование, которое позволит улучшить результаты выполняемых операций и снизить риск осложнений. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что правительство края стремится обеспечить медучреждения региона всем необходимым оборудованием, так как у всех граждан должен быть доступ к качественной медицине независимо от места их проживания.