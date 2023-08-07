Челябинский оборонный завод создаст беспилотники для аграриев и археологов

На оборонном радиозаводе «Полет» из Челябинска инвестируют средства в создание беспилотных летательных аппаратов для аграриев и археологов. Как URA.RU сообщил гендиректор Дмитрий Довженко, также осваиваются картографическое и экологическое направления использования техники.
«Особое внимание уделяем перспективным направлениям использования беспилотной авиации. Среди них сельское хозяйство, строительство, экология и картография», — отметил генеральный директор АО «ЧРЗ «Полет» Довженко.
Представители оборонного завода помогли организовать соревнования беспилотных летательных аппаратов в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг — 2023» в Новосибирской области. В задачи участников состязания входило составление 3D-модели исторического объекта с использованием дронов.
Участники должны были выполнить низковысотную аэрофотосъемку объекта культурного наследия с использованием беспилотников. Затем с помощью метода фотограмметрии предстояло создать из изображений трехмерную модель объекта. Инженеры «Полета» поделились со спортсменами опытом настройки управления беспилотников. На базе предприятия планируется создание научно-производственного центра испытаний и компетенций УрФО в сфере развития беспилотной авиации.
Форум «Архипелаг 2023» прошел с 28 июля по 7 августа с целью обмена опытом по развитию беспилотных авиационных систем. Участники интенсива работали над задачами в области развития аэробеспилотников, новыми инициативами в сфере биотехнологий, повышения качества жизни и социального развития.
О том, что с помощью аэрофотосъемки удается открывать древние поселения, 8 августа рассказали археологи Челябинского госуниверситета. С помощью полученных материалов ученым удалось обнаружить еще одно поселение аркаимской «Страны городов».
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