07 августа 2023

Челябинский оборонный завод создаст беспилотники для аграриев и археологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
На заводе «Полет» создадут дроны для аграриев и ученых Фото:

На оборонном радиозаводе «Полет» из Челябинска инвестируют средства в создание беспилотных летательных аппаратов для аграриев и археологов. Как URA.RU сообщил гендиректор Дмитрий Довженко, также осваиваются картографическое и экологическое направления использования техники.

«Особое внимание уделяем перспективным направлениям использования беспилотной авиации. Среди них сельское хозяйство, строительство, экология и картография», — отметил генеральный директор АО «ЧРЗ «Полет» Довженко.

Представители оборонного завода помогли организовать соревнования беспилотных летательных аппаратов в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг — 2023» в Новосибирской области. В задачи участников состязания входило составление 3D-модели исторического объекта с использованием дронов.

Участники должны были выполнить низковысотную аэрофотосъемку объекта культурного наследия с использованием беспилотников. Затем с помощью метода фотограмметрии предстояло создать из изображений трехмерную модель объекта. Инженеры «Полета» поделились со спортсменами опытом настройки управления беспилотников. На базе предприятия планируется создание научно-производственного центра испытаний и компетенций УрФО в сфере развития беспилотной авиации.

Форум «Архипелаг 2023» прошел с 28 июля по 7 августа с целью обмена опытом по развитию беспилотных авиационных систем. Участники интенсива работали над задачами в области развития аэробеспилотников, новыми инициативами в сфере биотехнологий, повышения качества жизни и социального развития.

О том, что с помощью аэрофотосъемки удается открывать древние поселения, 8 августа рассказали археологи Челябинского госуниверситета. С помощью полученных материалов ученым удалось обнаружить еще одно поселение аркаимской «Страны городов».

Заводчане продемонстрировали участникам интенсива возможности по настройке беспилотников
Заводчане продемонстрировали участникам интенсива возможности по настройке беспилотников
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На оборонном радиозаводе «Полет» из Челябинска инвестируют средства в создание беспилотных летательных аппаратов для аграриев и археологов. Как URA.RU сообщил гендиректор Дмитрий Довженко, также осваиваются картографическое и экологическое направления использования техники. «Особое внимание уделяем перспективным направлениям использования беспилотной авиации. Среди них сельское хозяйство, строительство, экология и картография», — отметил генеральный директор АО «ЧРЗ «Полет» Довженко. Представители оборонного завода помогли организовать соревнования беспилотных летательных аппаратов в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг — 2023» в Новосибирской области. В задачи участников состязания входило составление 3D-модели исторического объекта с использованием дронов. Участники должны были выполнить низковысотную аэрофотосъемку объекта культурного наследия с использованием беспилотников. Затем с помощью метода фотограмметрии предстояло создать из изображений трехмерную модель объекта. Инженеры «Полета» поделились со спортсменами опытом настройки управления беспилотников. На базе предприятия планируется создание научно-производственного центра испытаний и компетенций УрФО в сфере развития беспилотной авиации. Форум «Архипелаг 2023» прошел с 28 июля по 7 августа с целью обмена опытом по развитию беспилотных авиационных систем. Участники интенсива работали над задачами в области развития аэробеспилотников, новыми инициативами в сфере биотехнологий, повышения качества жизни и социального развития. О том, что с помощью аэрофотосъемки удается открывать древние поселения, 8 августа рассказали археологи Челябинского госуниверситета. С помощью полученных материалов ученым удалось обнаружить еще одно поселение аркаимской «Страны городов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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