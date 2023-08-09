В Свердловской области впервые проведут водную экскурсию между заводами

В Сысертском городском округе Свердловской области впервые пройдет водная экскурсия между заводами Турчаниновых-Соломирских и «Фарфором Сысерти». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе проекта «Антихрупкость».
«Экскурсия была вдохновлена историей двух главных заводов Сысерти, каждый из который сейчас проходит непростой путь восстановления с помощью команды креативного кластера „На Заводе“. Мероприятие стартует 27 августа и пройдет по водной части и на территории двух заводов», — рассказали организаторы мероприятия.
Мероприятие будет включать в себя передвижение по реке Сысерть на корабле «Дружба». Участники посетят мастерскую проекта «Антихрупкость» и смогут поучаствовать в мастер-классе по росписи фарфоровых изделий.
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