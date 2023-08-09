Потепление климата привело в леса Златоуста африканских насекомых. Фото

10 августа 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

С наступлением холодов богомолу придется вернуться в субтропики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С потеплением климата на Таганае в Златоусте (Челябинская область) встретили южное насекомое — богомол. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, с наступлением зимы хищник вынужден будет вернуться в субтропики, иначе он погибнет. «На Таганае замечен богомол. Этот нетипичный для уральских широт представитель встретился на крыльце домика дежурных у въезда в Центральную усадьбу», — рассказали URA.RU в учреждении. В нацпарке пояснили, что богомолы распространены в Средиземноморье, Африке, Средней Азии и на юге Европы. Теплое дуновение атмосферных фронтов позволило насекомому добраться до Таганая. Первой проблемой для богомолов в Златоусте может стать голод. Агрессивный хищник непривередлив и питается любой живностью, даже если размеры жертвы превосходят его самого. Специалисты «Таганая» заметили, что очередным испытанием станет похолодание: зимние температуры для насекомого в Челябинской области губительны. Ученые фиксируют потепление климата, которое наблюдается даже в условиях высокогорной тундры на Таганае и Зигальге. Наблюдение за изменениями ведут не только российские климатологи, но и их иностранные коллеги. Богомола встретили в предгорьях Таганая Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

С потеплением климата на Таганае в Златоусте (Челябинская область) встретили южное насекомое — богомол. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, с наступлением зимы хищник вынужден будет вернуться в субтропики, иначе он погибнет. «На Таганае замечен богомол. Этот нетипичный для уральских широт представитель встретился на крыльце домика дежурных у въезда в Центральную усадьбу», — рассказали URA.RU в учреждении. В нацпарке пояснили, что богомолы распространены в Средиземноморье, Африке, Средней Азии и на юге Европы. Теплое дуновение атмосферных фронтов позволило насекомому добраться до Таганая. Первой проблемой для богомолов в Златоусте может стать голод. Агрессивный хищник непривередлив и питается любой живностью, даже если размеры жертвы превосходят его самого. Специалисты «Таганая» заметили, что очередным испытанием станет похолодание: зимние температуры для насекомого в Челябинской области губительны. Ученые фиксируют потепление климата, которое наблюдается даже в условиях высокогорной тундры на Таганае и Зигальге. Наблюдение за изменениями ведут не только российские климатологи, но и их иностранные коллеги.