09 августа 2023

Потепление климата привело в леса Златоуста африканских насекомых. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Богомол. Челябинск, насекомое, богомол
С наступлением холодов богомолу придется вернуться в субтропики Фото:

С потеплением климата на Таганае в Златоусте (Челябинская область) встретили южное насекомое — богомол. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, с наступлением зимы хищник вынужден будет вернуться в субтропики, иначе он погибнет.

«На Таганае замечен богомол. Этот нетипичный для уральских широт представитель встретился на крыльце домика дежурных у въезда в Центральную усадьбу», — рассказали URA.RU в учреждении.

В нацпарке пояснили, что богомолы распространены в Средиземноморье, Африке, Средней Азии и на юге Европы. Теплое дуновение атмосферных фронтов позволило насекомому добраться до Таганая.

Первой проблемой для богомолов в Златоусте может стать голод. Агрессивный хищник непривередлив и питается любой живностью, даже если размеры жертвы превосходят его самого. Специалисты «Таганая» заметили, что очередным испытанием станет похолодание: зимние температуры для насекомого в Челябинской области губительны.

Ученые фиксируют потепление климата, которое наблюдается даже в условиях высокогорной тундры на Таганае и Зигальге. Наблюдение за изменениями ведут не только российские климатологи, но и их иностранные коллеги.

Богомола встретили в предгорьях Таганая
Богомола встретили в предгорьях Таганая
Фото:

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С потеплением климата на Таганае в Златоусте (Челябинская область) встретили южное насекомое — богомол. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, с наступлением зимы хищник вынужден будет вернуться в субтропики, иначе он погибнет. «На Таганае замечен богомол. Этот нетипичный для уральских широт представитель встретился на крыльце домика дежурных у въезда в Центральную усадьбу», — рассказали URA.RU в учреждении. В нацпарке пояснили, что богомолы распространены в Средиземноморье, Африке, Средней Азии и на юге Европы. Теплое дуновение атмосферных фронтов позволило насекомому добраться до Таганая. Первой проблемой для богомолов в Златоусте может стать голод. Агрессивный хищник непривередлив и питается любой живностью, даже если размеры жертвы превосходят его самого. Специалисты «Таганая» заметили, что очередным испытанием станет похолодание: зимние температуры для насекомого в Челябинской области губительны. Ученые фиксируют потепление климата, которое наблюдается даже в условиях высокогорной тундры на Таганае и Зигальге. Наблюдение за изменениями ведут не только российские климатологи, но и их иностранные коллеги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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