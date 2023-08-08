Июль на Таганае стал одним из самых теплых за историю наблюдений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Температура в нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) в июле приблизила горный климат к субтропикам. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, июль стал одним из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений.

«Июль 2023 года стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха составила 19 градусов при среднемноголетней норме 16 градусов. Показатель приблизился к уровням субтропиков, где средняя температура летом колеблется около 20 градусов», — пояснили URA.RU в учреждении.

В нацпарке добавили, что в условиях высокогорий было прохладнее. При этом абсолютный максимум июля в Златоусте составил 37 градусов. Выше показатель термометра поднимался в июле 1952 года. Тогда температура достигла 37,9 градусов.

В нацпарке сообщили, что теплее стали и зимы. И мороз в минус 50 градусов перестали фиксировать даже в горах. Десятки лет назад подобная температура аномалией не считалась.

Ученые наблюдают за изменением климата в челябинских нацпарках. Международная группа ученых в июле заложила площадку для исследований на Зигальге. На Таганае подобные «лаборатории» существуют уже более 20 лет.