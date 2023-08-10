В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают двух подростков, которые в четверг вместе ушли из дома и не вернулись. Поисковые ориентировки на них появились в соцсетях.
«Разыскиваются пропавшие Токарев Максим (12 лет) и Романов Дмитрий (14 лет). 10 августа ушли с адреса: Магнитогорск, проспект Ленина 140/2», — сообщается в паблике магнитогорского поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
У одного из мальчиков на руке был пластиковый браслет красного цвета «Альфа-банк», у другого — силиконовые резинки в виде спирали. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростков, просят звонить в полицию или волонтерам.
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