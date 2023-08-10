Два друга-подростка пропали в Магнитогорске. Фото

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Город. Курган, чемоданы, сумки, подростки, вокзал, молодежь, миграция, отток населения
Мальчиков ушли из дома вместе Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают двух подростков, которые в четверг вместе ушли из дома и не вернулись. Поисковые ориентировки на них появились в соцсетях.

«Разыскиваются пропавшие Токарев Максим (12 лет) и Романов Дмитрий (14 лет). 10 августа ушли с адреса: Магнитогорск, проспект Ленина 140/2», — сообщается в паблике магнитогорского поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

У одного из мальчиков на руке был пластиковый браслет красного цвета «Альфа-банк», у другого — силиконовые резинки в виде спирали. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростков, просят звонить в полицию или волонтерам.

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В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают двух подростков, которые в четверг вместе ушли из дома и не вернулись. Поисковые ориентировки на них появились в соцсетях. «Разыскиваются пропавшие Токарев Максим (12 лет) и Романов Дмитрий (14 лет). 10 августа ушли с адреса: Магнитогорск, проспект Ленина 140/2», — сообщается в паблике магнитогорского поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». У одного из мальчиков на руке был пластиковый браслет красного цвета «Альфа-банк», у другого — силиконовые резинки в виде спирали. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростков, просят звонить в полицию или волонтерам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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