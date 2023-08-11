В Челябинской области в ближайшие две ночи 13 и 14 августа в горах и низинах похолодает до двух градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.
«В ночь на воскресенье 13 августа в Челябинской области в горах и низинах похолодает до двух градусов. Прогнозируется северный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Днем потеплеет до 20, 25 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС.
В ночь на понедельник 14 августа в низинах Челябинской области температура воздуха вновь опустится до двух-трех градусов. Ветер стихнет до 3-8 метров в секунду. Днем резко потеплеет до 25, 30 градусов. Осадки не прогнозируются.
Ранее синоптики регионального Гидрометцентра сообщили, что выходные 12 и 13 августа в Челябинской области пройдут преимущественно без дождей. Установится погода с переменной облачностью, но без осадков.
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