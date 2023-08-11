11 августа 2023

Ночные температуры в Челябинской области упадут до двух градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рок-фестиваль Урал Фест 2016. Ural Fest на озере Балтым. Екатеринбург, купание, лето, месяц, ночь, водоем, отдых на воде, на природе, озеро, балтым, вечер
В Челябинской области прогнозируются холодные ночи Фото:

В Челябинской области в ближайшие две ночи 13 и 14 августа в горах и низинах похолодает до двух градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

«В ночь на воскресенье 13 августа в Челябинской области в горах и низинах похолодает до двух градусов. Прогнозируется северный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Днем потеплеет до 20, 25 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В ночь на понедельник 14 августа в низинах Челябинской области температура воздуха вновь опустится до двух-трех градусов. Ветер стихнет до 3-8 метров в секунду. Днем резко потеплеет до 25, 30 градусов. Осадки не прогнозируются.

Ранее синоптики регионального Гидрометцентра сообщили, что выходные 12 и 13 августа в Челябинской области пройдут преимущественно без дождей. Установится погода с переменной облачностью, но без осадков.

Жителей Челябинской области ждут холодные ночи
Жителей Челябинской области ждут холодные ночи

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в ближайшие две ночи 13 и 14 августа в горах и низинах похолодает до двух градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра. «В ночь на воскресенье 13 августа в Челябинской области в горах и низинах похолодает до двух градусов. Прогнозируется северный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Днем потеплеет до 20, 25 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. В ночь на понедельник 14 августа в низинах Челябинской области температура воздуха вновь опустится до двух-трех градусов. Ветер стихнет до 3-8 метров в секунду. Днем резко потеплеет до 25, 30 градусов. Осадки не прогнозируются. Ранее синоптики регионального Гидрометцентра сообщили, что выходные 12 и 13 августа в Челябинской области пройдут преимущественно без дождей. Установится погода с переменной облачностью, но без осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...