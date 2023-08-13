Как оплачивается сверхурочная работа

Сверхурочный труд оплачивается, если к нему сотрудника привлек работодатель

13 августа 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Если сотрудники задерживаются на работе по своей инициативе, это не оплачивается Фото: Анна Майорова © URA.RU Больше 70% россиян регулярно задерживаются на работе по собственной инициативе или просьбам руководства. Работодатель не обязан оплачивать переработку, если человек остается на рабочем месте по личному желанию. О том, что считается сверхурочной работой и как она оплачивается — в материале URA.RU. Что такое сверхурочная работа Сверхурочная работа — это та работа, которую сотрудник выполняет вне рабочего времени, она превышает нормативное количество трудовых часов. Такое понятие закреплено в Трудовом кодексе. Когда и как оплачивается сверхурочная работа Сверхурочная работа по собственной инициативе не оплачивается. Если человек сам задерживается на рабочем месте более восьми часов в сутки, то это его выбор. Оплачивается только та сверхурочная работа, к которой сотрудника привлекает работодатель. Это происходит, когда сотрудник не успел закончить работу в срок по независящим от него причинам, однако оставить ее нельзя, поскольку это повлечет угрозу жизни. Речь идет о ситуациях на непрерывном производстве, ремонте. «Важно помнить, что руководитель должен не просто попросить подчиненного поработать немного дольше обычного, ему потребуется письменное согласие работника. Исключение составляют только сотрудники экстренных служб, которых периодически привлекают для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. От таких работников согласие не нужно», — рассказала «Парламентской газете» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. В Трудовом кодексе прописаны нормы оплаты сверхурочной работы. За первые два часа переработки оплата идет в полуторном размере, далее — в двойном. Вместо оплаты работник может выбрать отгул. Переработка не может быть более четырех часов в течение двух дней подряд. Она не должна превышать 120 часов в год. Кого нельзя привлекать к сверхурочной работе От сверхурочной работы может отказаться любой. Однако есть категории работников, которым переработка запрещена — это беременные женщины, несовершеннолетние и те, кто проходит обучение по ученическому договору. Часть сотрудников работодатель должен письменно уведомлять о том, что они могут отказаться от сверхурочной работы. К ним относятся: работники-инвалиды

женщины с детьми до трех лет;

матери и отцы, которые без супруга воспитывают детей до 14 лет;

опекуны детей до 14 лет;

работники с детьми-инвалидами;

работники, которые ухаживают за больными членами семьи. В начале августа Минтруд РФ представил поправки, которые уточняют порядок оплаты сверхурочной работы. Изменения потребовались, поскольку большинство работодателей платит за переработку меньше, чем за часы, отработанные по графику. При этом при расчетах не учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше 70% россиян регулярно задерживаются на работе по собственной инициативе или просьбам руководства. Работодатель не обязан оплачивать переработку, если человек остается на рабочем месте по личному желанию. О том, что считается сверхурочной работой и как она оплачивается — в материале URA.RU. Сверхурочная работа — это та работа, которую сотрудник выполняет вне рабочего времени, она превышает нормативное количество трудовых часов. Такое понятие закреплено в Трудовом кодексе. Сверхурочная работа по собственной инициативе не оплачивается. Если человек сам задерживается на рабочем месте более восьми часов в сутки, то это его выбор. Оплачивается только та сверхурочная работа, к которой сотрудника привлекает работодатель. Это происходит, когда сотрудник не успел закончить работу в срок по независящим от него причинам, однако оставить ее нельзя, поскольку это повлечет угрозу жизни. Речь идет о ситуациях на непрерывном производстве, ремонте. «Важно помнить, что руководитель должен не просто попросить подчиненного поработать немного дольше обычного, ему потребуется письменное согласие работника. Исключение составляют только сотрудники экстренных служб, которых периодически привлекают для устранения последствий чрезвычайных ситуаций. От таких работников согласие не нужно», — рассказала «Парламентской газете» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. В Трудовом кодексе прописаны нормы оплаты сверхурочной работы. За первые два часа переработки оплата идет в полуторном размере, далее — в двойном. Вместо оплаты работник может выбрать отгул. Переработка не может быть более четырех часов в течение двух дней подряд. Она не должна превышать 120 часов в год. От сверхурочной работы может отказаться любой. Однако есть категории работников, которым переработка запрещена — это беременные женщины, несовершеннолетние и те, кто проходит обучение по ученическому договору. Часть сотрудников работодатель должен письменно уведомлять о том, что они могут отказаться от сверхурочной работы. К ним относятся: В начале августа Минтруд РФ представил поправки, которые уточняют порядок оплаты сверхурочной работы. Изменения потребовались, поскольку большинство работодателей платит за переработку меньше, чем за часы, отработанные по графику. При этом при расчетах не учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты.