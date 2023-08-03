Минтруд РФ хочет изменить оплату сверхурочной работы

Минтруд РФ представил законопроект, который уточнит оплату сверхурочной работы
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Поправки позволят исключить ситуации, когда работа сверхурочно оплачивается в меньшем объеме, нежели работа по графику Фото:

Минтруд РФ представил законопроект, которым уточнят порядок оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поправки позволят конкретизировать порядок расчетов за сверхурочную работу и исключить случаи заниженной оплаты отработанного работником времени», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минтруда РФ. Там отметили, что на данный момент внеурочные часы оплачиваются меньше, чем часы, отработанные по графику, в то время как Трудовой кодекс обязывает оплачивать сверхурочную работу в повышенном размере. Как сообщили в ведомстве, поправки позволят исключить ситуации, когда работа сверхурочно оплачивается меньше, а также рассчитывать оплату за сверхурочную работу с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. По его словам, возможность свободного графика работы можно обсудить со своим работодателем, передает RT.

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Минтруд РФ представил законопроект, которым уточнят порядок оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Поправки позволят конкретизировать порядок расчетов за сверхурочную работу и исключить случаи заниженной оплаты отработанного работником времени», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минтруда РФ. Там отметили, что на данный момент внеурочные часы оплачиваются меньше, чем часы, отработанные по графику, в то время как Трудовой кодекс обязывает оплачивать сверхурочную работу в повышенном размере. Как сообщили в ведомстве, поправки позволят исключить ситуации, когда работа сверхурочно оплачивается меньше, а также рассчитывать оплату за сверхурочную работу с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. По его словам, возможность свободного графика работы можно обсудить со своим работодателем, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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