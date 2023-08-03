Минтруд РФ хочет изменить оплату сверхурочной работы Минтруд РФ представил законопроект, который уточнит оплату сверхурочной работы 03 августа 2023 в 19:21 Размер текста - 17 + Поправки позволят исключить ситуации, когда работа сверхурочно оплачивается в меньшем объеме, нежели работа по графику Фото: Анна Майорова © URA.RU Минтруд РФ представил законопроект, которым уточнят порядок оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Поправки позволят конкретизировать порядок расчетов за сверхурочную работу и исключить случаи заниженной оплаты отработанного работником времени», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минтруда РФ. Там отметили, что на данный момент внеурочные часы оплачиваются меньше, чем часы, отработанные по графику, в то время как Трудовой кодекс обязывает оплачивать сверхурочную работу в повышенном размере. Как сообщили в ведомстве, поправки позволят исключить ситуации, когда работа сверхурочно оплачивается меньше, а также рассчитывать оплату за сверхурочную работу с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. По его словам, возможность свободного графика работы можно обсудить со своим работодателем, передает RT. Минтруд РФ представил законопроект, которым уточнят порядок оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Поправки позволят конкретизировать порядок расчетов за сверхурочную работу и исключить случаи заниженной оплаты отработанного работником времени», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минтруда РФ. Там отметили, что на данный момент внеурочные часы оплачиваются меньше, чем часы, отработанные по графику, в то время как Трудовой кодекс обязывает оплачивать сверхурочную работу в повышенном размере. Как сообщили в ведомстве, поправки позволят исключить ситуации, когда работа сверхурочно оплачивается меньше, а также рассчитывать оплату за сверхурочную работу с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. По его словам, возможность свободного графика работы можно обсудить со своим работодателем, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям