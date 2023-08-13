Киев признал жестокую правду о помощи Запада

Посол Украины в США Маркарова: Киев осознает, что помощь от Вашингтона не будет вечной
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом не будет вечно оказывать помощь Украине, заявила Оксана Маркарова Фото:
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Далеко не все на Украине уверены в долгосрочной поддержке со стороны США. С таким заявлением выступила посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова.

«Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка США… это навсегда», — передает слова Маркаровой издание Huffington Post. Она отметила, что поддержка является «постоянной работой», и нельзя считать, что она будет предоставляться вечно.

Ранее стало известно, что перед президентскими выборами в США в ноябре 2024 года, возможно будет отказ от масштабной помощи Украине. Американские политики будут изучать общественное мнение и учитывать недовольство населения, связанное с финансовой поддержкой Киеву. Временно отказаться от помощи может быть политически выгодно во время выборной кампании. Уже сейчас конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляет, что США не в состоянии направить дополнительные миллиарды на поддержку Украины, передает Pravda.Ru.

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Далеко не все на Украине уверены в долгосрочной поддержке со стороны США. С таким заявлением выступила посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова. «Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка США… это навсегда», — передает слова Маркаровой издание Huffington Post. Она отметила, что поддержка является «постоянной работой», и нельзя считать, что она будет предоставляться вечно. Ранее стало известно, что перед президентскими выборами в США в ноябре 2024 года, возможно будет отказ от масштабной помощи Украине. Американские политики будут изучать общественное мнение и учитывать недовольство населения, связанное с финансовой поддержкой Киеву. Временно отказаться от помощи может быть политически выгодно во время выборной кампании. Уже сейчас конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляет, что США не в состоянии направить дополнительные миллиарды на поддержку Украины, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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