Киев признал жестокую правду о помощи Запада

Посол Украины в США Маркарова: Киев осознает, что помощь от Вашингтона не будет вечной

13 августа 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Белый дом не будет вечно оказывать помощь Украине, заявила Оксана Маркарова Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Далеко не все на Украине уверены в долгосрочной поддержке со стороны США. С таким заявлением выступила посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова. «Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка США… это навсегда», — передает слова Маркаровой издание Huffington Post. Она отметила, что поддержка является «постоянной работой», и нельзя считать, что она будет предоставляться вечно. Ранее стало известно, что перед президентскими выборами в США в ноябре 2024 года, возможно будет отказ от масштабной помощи Украине. Американские политики будут изучать общественное мнение и учитывать недовольство населения, связанное с финансовой поддержкой Киеву. Временно отказаться от помощи может быть политически выгодно во время выборной кампании. Уже сейчас конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляет, что США не в состоянии направить дополнительные миллиарды на поддержку Украины , передает Pravda.Ru.

Далеко не все на Украине уверены в долгосрочной поддержке со стороны США. С таким заявлением выступила посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова. «Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка США… это навсегда», — передает слова Маркаровой издание Huffington Post. Она отметила, что поддержка является «постоянной работой», и нельзя считать, что она будет предоставляться вечно. Ранее стало известно, что перед президентскими выборами в США в ноябре 2024 года, возможно будет отказ от масштабной помощи Украине. Американские политики будут изучать общественное мнение и учитывать недовольство населения, связанное с финансовой поддержкой Киеву. Временно отказаться от помощи может быть политически выгодно во время выборной кампании. Уже сейчас конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляет, что США не в состоянии направить дополнительные миллиарды на поддержку Украины, передает Pravda.Ru.