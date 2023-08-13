В Челябинской области ожидается теплый и дождливый конец августа

В Челябинской области последние две недели августа обещают быть теплыми с дневными температурами до 31 градуса. При этом в регионе снова пройдут сильные дожди, сообщили синоптики.
«С 14 по 19 августа в Челябинской области установится жаркая летняя погода. Днем столбики термометров покажут 28 — 31 градус тепла. Небольшие осадки прогнозируются только в среду 16 августа», — указано на сайте «Гисметео».
С 20 по 27 августа погода в регионе испортится. Днем не потеплеет больше 20 — 25 градусов, ночные температуры опустятся до восьми градусов. Сильный ливень прогнозируется на четверг 24 августа. С 28 по 31 августа в Челябинской области немного потеплеет до 24 — 28 градусов, осадков не будет.
Ранее синоптики челябинского Гидрометцентра предупредили о ночном похолодании. В ночь на 14 августа в горах и низинах региона температура воздуха опускалась до двух градусов.
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