В МВД раскрыли место, где нашли тело свердловчанина, которого искали с июня

Тело 63-летнего Валерия Романова из Нижнего Тагила, который пропал с 24 июня, нашли на берегу реки недалеко от села Лая Горноуральского округа. Об этом URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».
«[Тело Романова] нашли недалеко от села Лая в лесном массиве на берегу реки», — говорится в сообщении ведомства. Расстояние от Нижнего Тагила до села Лая — 20 километров.
О том, что мужчина погиб сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» 12 августа. В день пропажи Романов сбежал из машины скорой помощи. Позднее его видели в пункте приема металлолома, где он выпивал спиртное.
Спасатели и силовики не раскрыли причину гибели мужчины. В Следственном управлении СКР по Свердловской области не дают комментариев.
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