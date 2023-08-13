13 августа 2023
12 августа 2023

В МВД раскрыли место, где нашли тело свердловчанина, которого искали с июня

Тело пропавшего в июне свердловчанина нашли на берегу реки возле села Лая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место происшествия упавшего бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, полиция, мвд россии
Силовики нашли тело пропавшего мужчины недалеко от села Лая Фото:

Тело 63-летнего Валерия Романова из Нижнего Тагила, который пропал с 24 июня, нашли на берегу реки недалеко от села Лая Горноуральского округа. Об этом URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

«[Тело Романова] нашли недалеко от села Лая в лесном массиве на берегу реки», — говорится в сообщении ведомства. Расстояние от Нижнего Тагила до села Лая — 20 километров.

О том, что мужчина погиб сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» 12 августа. В день пропажи Романов сбежал из машины скорой помощи. Позднее его видели в пункте приема металлолома, где он выпивал спиртное.

Спасатели и силовики не раскрыли причину гибели мужчины. В Следственном управлении СКР по Свердловской области не дают комментариев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тело 63-летнего Валерия Романова из Нижнего Тагила, который пропал с 24 июня, нашли на берегу реки недалеко от села Лая Горноуральского округа. Об этом URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское». «[Тело Романова] нашли недалеко от села Лая в лесном массиве на берегу реки», — говорится в сообщении ведомства. Расстояние от Нижнего Тагила до села Лая — 20 километров. О том, что мужчина погиб сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» 12 августа. В день пропажи Романов сбежал из машины скорой помощи. Позднее его видели в пункте приема металлолома, где он выпивал спиртное. Спасатели и силовики не раскрыли причину гибели мужчины. В Следственном управлении СКР по Свердловской области не дают комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...