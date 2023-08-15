Перекупщики игр PlayStation из ХМАО ищут партнеров в Турции, чтобы сохранить бизнес

15 августа 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Перекупщики игр PlayStation ищут партнеров в Турции Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Жители ХМАО, которые зарабатывают на комиссии с покупок игр в зарубежных онлайн-магазинах PlayStation, стали искать себе бизнес-партнеров в Турции. В разговоре с URA.RU один из югорских перекупщиков объяснил решение тем, что у пользователей из России появились проблемы с регистрацией новых турецких аккаунтов. «В последние несколько дней появились проблемы с созданием турецких аккаунтов для PlayStation из России. Пока непонятно, с чем это связано, но решили подстраховаться, и найти людей уже непосредственно в Турции, которые смогут создавать профили оттуда. Иначе развиваться и работать с новыми клиентами, которые пока не обзавелись зарубежными аккаунтами, вероятно, просто не сможем», — рассказывает предприниматель Владимир из Нижневартовска. Услуги покупки игр в турецком PlayStation Store стали популярны среди предпринимателей после того как Sony заблокировала свой российский онлайн-магазин. С помощью турецких банковских карт перекупщики приобретают игры клиентам, а себе берут денежную комиссию. Узнать, с чем связана проблема с созданием турецких аккаунтов из России в представительстве PlayStation на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упал спрос на услуги перекупщиков игр для PlayStation. Сами предприниматели считают, что клиенты стали реже к ним обращаться из-за удорожания видеоигр в турецком онлайн-магазине. Компания Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний. Такое решение они приняли в рамках санкционного давления на РФ. Ограничения ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России также ввели параллельный импорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ХМАО, которые зарабатывают на комиссии с покупок игр в зарубежных онлайн-магазинах PlayStation, стали искать себе бизнес-партнеров в Турции. В разговоре с URA.RU один из югорских перекупщиков объяснил решение тем, что у пользователей из России появились проблемы с регистрацией новых турецких аккаунтов. «В последние несколько дней появились проблемы с созданием турецких аккаунтов для PlayStation из России. Пока непонятно, с чем это связано, но решили подстраховаться, и найти людей уже непосредственно в Турции, которые смогут создавать профили оттуда. Иначе развиваться и работать с новыми клиентами, которые пока не обзавелись зарубежными аккаунтами, вероятно, просто не сможем», — рассказывает предприниматель Владимир из Нижневартовска. Услуги покупки игр в турецком PlayStation Store стали популярны среди предпринимателей после того как Sony заблокировала свой российский онлайн-магазин. С помощью турецких банковских карт перекупщики приобретают игры клиентам, а себе берут денежную комиссию. Узнать, с чем связана проблема с созданием турецких аккаунтов из России в представительстве PlayStation на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упал спрос на услуги перекупщиков игр для PlayStation. Сами предприниматели считают, что клиенты стали реже к ним обращаться из-за удорожания видеоигр в турецком онлайн-магазине. Компания Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний. Такое решение они приняли в рамках санкционного давления на РФ. Ограничения ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России также ввели параллельный импорт.