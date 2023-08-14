14 августа 2023

Мэрия Перми нашла решение проблемы, озвученной Махониным

В Перми незаконные торговые палатки обяжут сносить за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж по мусорным войнам из Миасса, овощи, помидоры, базар, торговая палатка, рынок
Незаконным торговцам закрывают лазейки Фото:

Мэрия Перми решила ужесточить борьбу с незаконными нестационарными объектами в городе, за которые глав районов критиковал губернатор Дмитрий Махонин. Автостоянки, шиномонтажки, а также торговые киоски и палатки, которые работают без разрешения, их владельцы будут обязаны снести за сутки после вынесения предписания. Сейчас им дается трое суток. Инициативу депутатам гордумы озвучила начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Перми Ольга Чеснокова, передает корреспондент URA.RU.

«Почему мы идем по этому пути? В тот период, который сейчас дается для добровольного демонтажа, нерадивые предприниматели успевают наложить обеспечительные меры. У нас есть прецедент, когда объект несколько лет находится на муниципальной территории вне закона, а владелец накладывает обеспечительные меры», — пояснила Чеснокова членам думского комитета по экономическому развитию. По ее словам, новые правила исключат эту лазейку.

2 августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства раскритиковал глав администраций районов Перми за массу несанкционированных нестационарных торговых объектов в городе. По его словам, хуже всего ситуация обстоит в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми.

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Мэрия Перми решила ужесточить борьбу с незаконными нестационарными объектами в городе, за которые глав районов критиковал губернатор Дмитрий Махонин. Автостоянки, шиномонтажки, а также торговые киоски и палатки, которые работают без разрешения, их владельцы будут обязаны снести за сутки после вынесения предписания. Сейчас им дается трое суток. Инициативу депутатам гордумы озвучила начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Перми Ольга Чеснокова, передает корреспондент URA.RU. «Почему мы идем по этому пути? В тот период, который сейчас дается для добровольного демонтажа, нерадивые предприниматели успевают наложить обеспечительные меры. У нас есть прецедент, когда объект несколько лет находится на муниципальной территории вне закона, а владелец накладывает обеспечительные меры», — пояснила Чеснокова членам думского комитета по экономическому развитию. По ее словам, новые правила исключат эту лазейку. 2 августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства раскритиковал глав администраций районов Перми за массу несанкционированных нестационарных торговых объектов в городе. По его словам, хуже всего ситуация обстоит в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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