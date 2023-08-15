15 августа 2023

Челябинский тяжелоатлет заказал из Казахстана по почте запрещенные стероиды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Таможенники задержали мужчину, получившего контрабанду Фото:

Сотрудники Челябинской таможни задержали 41-летнего мужчину, который заказал по почте из Казахстана стероиды. Об этом URA.RU сообщили 16 августа в пресс-службе ведомства.

«Задержан 41-летний мужчина, получивший посылку из Казахстана с двумя упаковками сильнодействующего вещества — метенолона энантат. Запрещенный препарат он заказал по рекомендации тяжелоатлета на одной из тренировок. Мужчина хотел быстрее нарастить мышечную массу», — уточнили в пресс-службе.

В отношении тяжелоатлета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. По максимальной санкции ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере одного млн рублей.

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Сотрудники Челябинской таможни задержали 41-летнего мужчину, который заказал по почте из Казахстана стероиды. Об этом URA.RU сообщили 16 августа в пресс-службе ведомства. «Задержан 41-летний мужчина, получивший посылку из Казахстана с двумя упаковками сильнодействующего вещества — метенолона энантат. Запрещенный препарат он заказал по рекомендации тяжелоатлета на одной из тренировок. Мужчина хотел быстрее нарастить мышечную массу», — уточнили в пресс-службе. В отношении тяжелоатлета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. По максимальной санкции ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере одного млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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