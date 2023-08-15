Челябинский тяжелоатлет заказал из Казахстана по почте запрещенные стероиды

16 августа 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Таможенники задержали мужчину, получившего контрабанду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Челябинской таможни задержали 41-летнего мужчину, который заказал по почте из Казахстана стероиды. Об этом URA.RU сообщили 16 августа в пресс-службе ведомства. «Задержан 41-летний мужчина, получивший посылку из Казахстана с двумя упаковками сильнодействующего вещества — метенолона энантат. Запрещенный препарат он заказал по рекомендации тяжелоатлета на одной из тренировок. Мужчина хотел быстрее нарастить мышечную массу», — уточнили в пресс-службе. В отношении тяжелоатлета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. По максимальной санкции ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере одного млн рублей.

Сотрудники Челябинской таможни задержали 41-летнего мужчину, который заказал по почте из Казахстана стероиды. Об этом URA.RU сообщили 16 августа в пресс-службе ведомства. «Задержан 41-летний мужчина, получивший посылку из Казахстана с двумя упаковками сильнодействующего вещества — метенолона энантат. Запрещенный препарат он заказал по рекомендации тяжелоатлета на одной из тренировок. Мужчина хотел быстрее нарастить мышечную массу», — уточнили в пресс-службе. В отношении тяжелоатлета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. По максимальной санкции ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере одного млн рублей.