Самолет из Махачкалы полетел в Сургут после возможного столкновения с птицей

Экипаж рейса из Махачкалы (Дагестан) в Сургут (ХМАО) во время набора высоты предположил, что столкнулся с птицей. По информации telegram-канала «AVIAINCIDENT», было принято решение продолжить полет в пункт назначения.
«Рейс RA-73245 авиакомпании „Победа“ из Махачкалы в Сургут, 16.08.2023. При пересечении 1700 метров после взлета из Махачкалы экипаж доложил о подозрении на столкновение с птицей. Было принято решение следовать на аэродром назначения Сургут, Ханты-Мансийского округа», — сообщается в telegram-канале. Уточняется, что посадка самолета прошла успешно.
Ранее рейс из Махачкалы в Нижневартовск 13 августа был задержан в аэропорту вылета на 11 часов. Telegram-канал «AVIAINCIDENT» сообщил, что самолет не смог вылететь из-за недостоверных показаний в топливной системе.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.