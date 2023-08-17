17 августа 2023
16 августа 2023

Самолет из Махачкалы полетел в Сургут после возможного столкновения с птицей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Во время набора высоты экипажу показалось, что произошло столкновение с птицей Фото:

Экипаж рейса из Махачкалы (Дагестан) в Сургут (ХМАО) во время набора высоты предположил, что столкнулся с птицей. По информации telegram-канала «AVIAINCIDENT», было принято решение продолжить полет в пункт назначения.

«Рейс RA-73245 авиакомпании „Победа“ из Махачкалы в Сургут, 16.08.2023. При пересечении 1700 метров после взлета из Махачкалы экипаж доложил о подозрении на столкновение с птицей. Было принято решение следовать на аэродром назначения Сургут, Ханты-Мансийского округа», — сообщается в telegram-канале. Уточняется, что посадка самолета прошла успешно.

Ранее рейс из Махачкалы в Нижневартовск 13 августа был задержан в аэропорту вылета на 11 часов. Telegram-канал «AVIAINCIDENT» сообщил, что самолет не смог вылететь из-за недостоверных показаний в топливной системе.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экипаж рейса из Махачкалы (Дагестан) в Сургут (ХМАО) во время набора высоты предположил, что столкнулся с птицей. По информации telegram-канала «AVIAINCIDENT», было принято решение продолжить полет в пункт назначения. «Рейс RA-73245 авиакомпании „Победа“ из Махачкалы в Сургут, 16.08.2023. При пересечении 1700 метров после взлета из Махачкалы экипаж доложил о подозрении на столкновение с птицей. Было принято решение следовать на аэродром назначения Сургут, Ханты-Мансийского округа», — сообщается в telegram-канале. Уточняется, что посадка самолета прошла успешно. Ранее рейс из Махачкалы в Нижневартовск 13 августа был задержан в аэропорту вылета на 11 часов. Telegram-канал «AVIAINCIDENT» сообщил, что самолет не смог вылететь из-за недостоверных показаний в топливной системе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...