Житель Златоуста оформил кредит и перевел деньги мошенникам

Потерпевший хотел инвестировать деньги в акции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) работник местного металлургического комбината оформил кредит на один миллион рублей, а деньги перевел мошенникам. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«В полицию Златоуста с заявлением о хищении денежных средств обратился работник металлургического завода. Мужчина вложил более одного миллиона рублей личных и кредитных средств в инвестиции», — уточнили в ведомстве.

Потерпевший увидел в интернете рекламу инвестиций в акции. Через время ему позвонил неизвестный и предложил помочь в получении дохода. Мужчина по указанию мошенника установил специальные программы и был уверен, что получает прибыль. Чтобы увеличить доход, ему предложили оформить целевой кредит в банке, что он и сделал. По указанию мошенника потерпевший перевел на указанный счет более одного миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска сотрудникам и студентам стали приходить сообщения в мессенджерах от мошенников, которые выдают себя за ректора Александра Вагнера. В пресс-службе вуза отметили, что ректорат не отправляет подобные сообщения через мессенджеры. Официальная переписка ведется исключительно с помощью корпоративной почты ЮУрГУ.