18 августа 2023

Житель Златоуста оформил кредит и перевел деньги мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевший хотел инвестировать деньги в акции Фото:

В Златоусте (Челябинская область) работник местного металлургического комбината оформил кредит на один миллион рублей, а деньги перевел мошенникам. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«В полицию Златоуста с заявлением о хищении денежных средств обратился работник металлургического завода. Мужчина вложил более одного миллиона рублей личных и кредитных средств в инвестиции», — уточнили в ведомстве.

Потерпевший увидел в интернете рекламу инвестиций в акции. Через время ему позвонил неизвестный и предложил помочь в получении дохода. Мужчина по указанию мошенника установил специальные программы и был уверен, что получает прибыль. Чтобы увеличить доход, ему предложили оформить целевой кредит в банке, что он и сделал. По указанию мошенника потерпевший перевел на указанный счет более одного миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска сотрудникам и студентам стали приходить сообщения в мессенджерах от мошенников, которые выдают себя за ректора Александра Вагнера. В пресс-службе вуза отметили, что ректорат не отправляет подобные сообщения через мессенджеры. Официальная переписка ведется исключительно с помощью корпоративной почты ЮУрГУ.

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В Златоусте (Челябинская область) работник местного металлургического комбината оформил кредит на один миллион рублей, а деньги перевел мошенникам. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. «В полицию Златоуста с заявлением о хищении денежных средств обратился работник металлургического завода. Мужчина вложил более одного миллиона рублей личных и кредитных средств в инвестиции», — уточнили в ведомстве. Потерпевший увидел в интернете рекламу инвестиций в акции. Через время ему позвонил неизвестный и предложил помочь в получении дохода. Мужчина по указанию мошенника установил специальные программы и был уверен, что получает прибыль. Чтобы увеличить доход, ему предложили оформить целевой кредит в банке, что он и сделал. По указанию мошенника потерпевший перевел на указанный счет более одного миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ранее в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска сотрудникам и студентам стали приходить сообщения в мессенджерах от мошенников, которые выдают себя за ректора Александра Вагнера. В пресс-службе вуза отметили, что ректорат не отправляет подобные сообщения через мессенджеры. Официальная переписка ведется исключительно с помощью корпоративной почты ЮУрГУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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