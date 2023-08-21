Туристы из Екатеринбурга застряли в Ереване почти на неделю

Екатеринбуржцы застряли в Ереване Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Еревана. Армянская авиакомпания FlyOne перенесла время вылета, а позже и вовсе отменила рейс в уральскую столицу.

Рейс 3 °F-477 должен был вылететь из Еревана в Екатеринбург еще 20 августа в 01:35. Рейс несколько раз переносился, а в итоге приобрел статус «отменен». Ближайший рейс ожидается 23 августа.

Редакция URA.RU обратилась в авиакомпанию FlyOne. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. «КП-Екатеринбург» пишет, ссылаясь на горячую линию авиакомпании, что рейс действительно был отменен. «Наши пассажиры заранее получают оповещения о задержках или отмене вылетов. Пассажиров, застрявших в аэропорту Еревана, мы пересадим на ближайший рейс в Екатеринбург, — отметили на горячей линии авиакомпании», — отметили в FlyOne.

Ранее URA.RU писало о том, что порядка 800 туристов несколько дней не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. В авиакомпании Red Wings поясняли, что массовая задержка рейсов связана с поломкой лайнера. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.