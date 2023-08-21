Туристы из Екатеринбурга застряли в Ереване почти на неделю

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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения. Пермь, площадь республики ереван, правительство армении
Екатеринбуржцы застряли в Ереване Фото:

Туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Еревана. Армянская авиакомпания FlyOne перенесла время вылета, а позже и вовсе отменила рейс в уральскую столицу.

Рейс 3 °F-477 должен был вылететь из Еревана в Екатеринбург еще 20 августа в 01:35. Рейс несколько раз переносился, а в итоге приобрел статус «отменен». Ближайший рейс ожидается 23 августа.

Редакция URA.RU обратилась в авиакомпанию FlyOne. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. «КП-Екатеринбург» пишет, ссылаясь на горячую линию авиакомпании, что рейс действительно был отменен. «Наши пассажиры заранее получают оповещения о задержках или отмене вылетов. Пассажиров, застрявших в аэропорту Еревана, мы пересадим на ближайший рейс в Екатеринбург, — отметили на горячей линии авиакомпании», — отметили в FlyOne.

Ранее URA.RU писало о том, что порядка 800 туристов несколько дней не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. В авиакомпании Red Wings поясняли, что массовая задержка рейсов связана с поломкой лайнера. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

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Туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Еревана. Армянская авиакомпания FlyOne перенесла время вылета, а позже и вовсе отменила рейс в уральскую столицу. Рейс 3 °F-477 должен был вылететь из Еревана в Екатеринбург еще 20 августа в 01:35. Рейс несколько раз переносился, а в итоге приобрел статус «отменен». Ближайший рейс ожидается 23 августа. Редакция URA.RU обратилась в авиакомпанию FlyOne. Оперативный комментарий получить не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. «КП-Екатеринбург» пишет, ссылаясь на горячую линию авиакомпании, что рейс действительно был отменен. «Наши пассажиры заранее получают оповещения о задержках или отмене вылетов. Пассажиров, застрявших в аэропорту Еревана, мы пересадим на ближайший рейс в Екатеринбург, — отметили на горячей линии авиакомпании», — отметили в FlyOne. Ранее URA.RU писало о том, что порядка 800 туристов несколько дней не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. В авиакомпании Red Wings поясняли, что массовая задержка рейсов связана с поломкой лайнера. Вся информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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