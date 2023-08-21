Владельцы турбаз определились с ценами на челябинские озера в сентябре

Цены на стандартные номера с удобствами варьируются от четырех до 18 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владельцы турбаз на озерах Челябинской области определились с ценами на отдых в сентябре. Согласно подборке URA.RU, самым доступным станет отдых на базе «Чайка» (озеро Увильды, Аргаяшский район).

«Стоимость проживания в номере с удобствами (общий корпус) составит 1100 рублей за человека в сутки. В финском домике с отдельным входом — 1600 рублей. Цена для пары за выходные будет 4400 рублей и 6400 рублей», — уточнили URA.RU в «Чайке».

Турбаза «Алоха» на Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район) предлагает номера без удобств за пять тысяч рублей с пятницы по воскресенье. За дом с душевой и туалетом придется заплатить уже 12 тысяч рублей.

На базе отдыха «Мезенцево» (Увельский район) стоимость составит шесть тысяч за два дня. При этом удобства общие для всех гостей, но постояльцам предлагают личную мангальную зону и скамейки. База отдыха «Кум-Куль» на одноименном озере просит ту же сумму за номер в корпусе без удобств. Душ и туалет в жилье предполагается только при аренде домиков от девяти тысяч рублей.

В клуб-отеле «Золотой пляж» на озере Тургояк (Миасс) номер на двоих с удобствами стоит минимум 8600 рублей за двое суток. При этом номера доступны только до уровня «комфорт», остальные уже забронированы. На базе отдыха «Курочкино» (Копейск) за стандарт с санузлом и мини-кухней просят от шести тысяч рублей. За такую цену предлагают раздельные кровати, номер с двухспальной обойдется в 8400 рублей.

В эко-комплексе «Уральские зори» на озере Еловое (Чебаркуль) предлагают стандартный номер с удобствами за девять тысяч рублей. Максимальная сумма, которую можно потратить на номер в «Уральских зорях», составит 30 тысяч рублей за «премиум люкс» на 150 квадратных метров. На том же озере расположен парк-отель «Еловое», где минимальная стоимость стандартных апартаментов с пятницы по воскресенье составит 12 тысяч 750 рублей. Как и в «Золотом пляже» более половины номеров на сентябрь уже забронированы.

Одним из самых дорогостоящих стал семейный курорт «Утес». Минимальная стоимость составит 18 тысяч 400 рублей. Сейчас предоставлена возможность бронировать только четырехместные варианты. При этом двухместные номера уровня «эконом» и «стандарт» на сентябрь распроданы.