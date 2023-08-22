Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 августа проинспектировал, как идут работы по улучшению качества электроснабжения жителей региона. Текслер посетил объекты в Сосновском муниципальном районе и в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.
«Особое внимание стоит уделить теме выявления и постановки на баланс бесхозяйных сетей. Это важно для надежности и качества электроснабжения, Бесхозяйные сети появлялись в результате того, что на рынок заходили разного рода территориальные сетевые организации, выгребали деньги, а когда наступило время модернизации, реконструкции, эти сетевые „кабинетные организации“ бросали людей один на один со своими проблемами», — заявил Текслер.
В ответ глава ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор прокомментировал, что по показателю постановки на учет бесхозяйных сетей регион находится на втором месте в России. На баланс поставлено порядка 900 таких объектов.
«На последней прямой линии от жителей было много жалоб на электроснабжение. Мы с „Россетями“ договорились о выделении дополнительных средств на замену электрических сетей и электроподстанций», — уточнил Текслер.
Всего челябинским филиалом «Россетей» на 2023 год запланированы работы в 23 населенных пунктах в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском, Еманжелинском, Коркинском, Каслинском и Кунашакском районах, а также в Копейске. Именно из этих территорий поступало наибольшее количество жалоб на качество электроснабжения. Это связано с активным индивидуальным жилищным строительством и высокой нагрузкой на существующую сетевую инфраструктуру.
Алексей Текслер побывал на нескольких пригородных объектах электроснабжения
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 августа проинспектировал, как идут работы по улучшению качества электроснабжения жителей региона. Текслер посетил объекты в Сосновском муниципальном районе и в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Особое внимание стоит уделить теме выявления и постановки на баланс бесхозяйных сетей. Это важно для надежности и качества электроснабжения, Бесхозяйные сети появлялись в результате того, что на рынок заходили разного рода территориальные сетевые организации, выгребали деньги, а когда наступило время модернизации, реконструкции, эти сетевые „кабинетные организации“ бросали людей один на один со своими проблемами», — заявил Текслер. В ответ глава ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор прокомментировал, что по показателю постановки на учет бесхозяйных сетей регион находится на втором месте в России. На баланс поставлено порядка 900 таких объектов. «На последней прямой линии от жителей было много жалоб на электроснабжение. Мы с „Россетями“ договорились о выделении дополнительных средств на замену электрических сетей и электроподстанций», — уточнил Текслер. Всего челябинским филиалом «Россетей» на 2023 год запланированы работы в 23 населенных пунктах в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском, Еманжелинском, Коркинском, Каслинском и Кунашакском районах, а также в Копейске. Именно из этих территорий поступало наибольшее количество жалоб на качество электроснабжения. Это связано с активным индивидуальным жилищным строительством и высокой нагрузкой на существующую сетевую инфраструктуру.