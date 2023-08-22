Губернатор Текслер проверил модернизацию челябинских электросетей. Фото, видео

23 августа 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Алексею Текслеру на горячую линию поступили жалобы на качество электроснабжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 августа проинспектировал, как идут работы по улучшению качества электроснабжения жителей региона. Текслер посетил объекты в Сосновском муниципальном районе и в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Особое внимание стоит уделить теме выявления и постановки на баланс бесхозяйных сетей. Это важно для надежности и качества электроснабжения, Бесхозяйные сети появлялись в результате того, что на рынок заходили разного рода территориальные сетевые организации, выгребали деньги, а когда наступило время модернизации, реконструкции, эти сетевые „кабинетные организации“ бросали людей один на один со своими проблемами», — заявил Текслер. В ответ глава ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор прокомментировал, что по показателю постановки на учет бесхозяйных сетей регион находится на втором месте в России. На баланс поставлено порядка 900 таких объектов. «На последней прямой линии от жителей было много жалоб на электроснабжение. Мы с „Россетями“ договорились о выделении дополнительных средств на замену электрических сетей и электроподстанций», — уточнил Текслер. Всего челябинским филиалом «Россетей» на 2023 год запланированы работы в 23 населенных пунктах в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском, Еманжелинском, Коркинском, Каслинском и Кунашакском районах, а также в Копейске. Именно из этих территорий поступало наибольшее количество жалоб на качество электроснабжения. Это связано с активным индивидуальным жилищным строительством и высокой нагрузкой на существующую сетевую инфраструктуру. Алексей Текслер побывал на нескольких пригородных объектах электроснабжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В регионе в этом году заменят более ста километров сетей и 23 подстанции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Алексей Текслер побывал на объектах Челябинска и Сосновского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 августа проинспектировал, как идут работы по улучшению качества электроснабжения жителей региона. Текслер посетил объекты в Сосновском муниципальном районе и в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Особое внимание стоит уделить теме выявления и постановки на баланс бесхозяйных сетей. Это важно для надежности и качества электроснабжения, Бесхозяйные сети появлялись в результате того, что на рынок заходили разного рода территориальные сетевые организации, выгребали деньги, а когда наступило время модернизации, реконструкции, эти сетевые „кабинетные организации“ бросали людей один на один со своими проблемами», — заявил Текслер. В ответ глава ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор прокомментировал, что по показателю постановки на учет бесхозяйных сетей регион находится на втором месте в России. На баланс поставлено порядка 900 таких объектов. «На последней прямой линии от жителей было много жалоб на электроснабжение. Мы с „Россетями“ договорились о выделении дополнительных средств на замену электрических сетей и электроподстанций», — уточнил Текслер. Всего челябинским филиалом «Россетей» на 2023 год запланированы работы в 23 населенных пунктах в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском, Еманжелинском, Коркинском, Каслинском и Кунашакском районах, а также в Копейске. Именно из этих территорий поступало наибольшее количество жалоб на качество электроснабжения. Это связано с активным индивидуальным жилищным строительством и высокой нагрузкой на существующую сетевую инфраструктуру.