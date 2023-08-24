Губернатор Пермского края анонсировал продолжение мега-стройки в Березниках

В Березниках планируется дальнейшее развитие микрорайона «Любимов»

25 августа 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин заявил, что территорию микрорайона планируется развивать дальше Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Жилой комплекс «Любимов» в городе Березники Пермского края планируется развивать дальше. Речь об этом шла на заседании краевого регионального правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Трансляция велась на странице сообщества «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». В ходе заседания Махонин заявил, что 29 построенных жилых домов в микрорайоне «не окончательная цифра». «Сюда переезжают жить из соседних округов — Красновишерского, Соликамского. Перспективы развития „Любимова“ имеют место. Мы понимаем, какие у нас планы по строительству новых производств в Верхнекамье, поэтому, думаю, что 29 домов — не окончательная цифра. Надо подумать еще над мастер-планом территории, как мы дальше будем ее развивать», — подчеркнул Махонин. Губернатор также добавил, что с окончанием стройки обязательства краевых властей, местной администрации и заказчика сохраняются. Строительство нового жилого микрорайона в правобережной части Березников началось в 2014-м и завершилось в 2023 году. Сюда переехали жители, чьи дома попали под расселение, в том числе, проживавшие в зоне провалов — всего более 12 тысяч человек, отметил министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов. Строительство микрорайона находилось на личном контроле президента Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Микрорайон полностью обеспечен необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами. Здесь построены и работают два детских сада на 240 мест каждый, а также школа «Инженерия» с бассейном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жилой комплекс «Любимов» в городе Березники Пермского края планируется развивать дальше. Речь об этом шла на заседании краевого регионального правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Трансляция велась на странице сообщества «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». В ходе заседания Махонин заявил, что 29 построенных жилых домов в микрорайоне «не окончательная цифра». «Сюда переезжают жить из соседних округов — Красновишерского, Соликамского. Перспективы развития „Любимова“ имеют место. Мы понимаем, какие у нас планы по строительству новых производств в Верхнекамье, поэтому, думаю, что 29 домов — не окончательная цифра. Надо подумать еще над мастер-планом территории, как мы дальше будем ее развивать», — подчеркнул Махонин. Губернатор также добавил, что с окончанием стройки обязательства краевых властей, местной администрации и заказчика сохраняются. Строительство нового жилого микрорайона в правобережной части Березников началось в 2014-м и завершилось в 2023 году. Сюда переехали жители, чьи дома попали под расселение, в том числе, проживавшие в зоне провалов — всего более 12 тысяч человек, отметил министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов. Строительство микрорайона находилось на личном контроле президента Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Микрорайон полностью обеспечен необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами. Здесь построены и работают два детских сада на 240 мест каждый, а также школа «Инженерия» с бассейном.