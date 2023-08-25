Минюст внес журналистов Эггерта и Крутихина в реестр иноагентов

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Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны
В список Минюст внес шесть человек и две организации Фото:

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иноагентов лауреата премии правительства России в области СМИ Константина Эггерта и журналиста Михаила Крутихина. Об этом заявлено на официальном сайте ведомства.

«К.П. Эггерт принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО <…> М.И. Крутихин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, в список попали публицист Виталий Дымарский, руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоков, политолог Кирилл Рогов, член ЛПР и «Общество будущего» Александр Штефанов. Иноагентами также признаны иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) и интернет-издание «Довод». Также в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств из реестра иноагентов исключено Акционерное общество «РС-Балт».

Ранее Минюст внес писательницу и журналиста Линор Горалик в реестр иноагентов. Также туда был включен публицист Андрей Пионтковский.

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Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иноагентов лауреата премии правительства России в области СМИ Константина Эггерта и журналиста Михаила Крутихина. Об этом заявлено на официальном сайте ведомства. «К.П. Эггерт принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО <…> М.И. Крутихин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении. Кроме того, в список попали публицист Виталий Дымарский, руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоков, политолог Кирилл Рогов, член ЛПР и «Общество будущего» Александр Штефанов. Иноагентами также признаны иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) и интернет-издание «Довод». Также в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств из реестра иноагентов исключено Акционерное общество «РС-Балт». Ранее Минюст внес писательницу и журналиста Линор Горалик в реестр иноагентов. Также туда был включен публицист Андрей Пионтковский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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