Минюст внес журналистов Эггерта и Крутихина в реестр иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иноагентов лауреата премии правительства России в области СМИ Константина Эггерта и журналиста Михаила Крутихина. Об этом заявлено на официальном сайте ведомства.
«К.П. Эггерт принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО <…> М.И. Крутихин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», —
Кроме того, в список попали публицист Виталий Дымарский, руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоков, политолог Кирилл Рогов, член ЛПР и «Общество будущего» Александр Штефанов. Иноагентами также признаны иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) и интернет-издание «Довод». Также в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств из реестра иноагентов исключено Акционерное общество «РС-Балт».
Ранее Минюст внес писательницу и журналиста Линор Горалик в реестр иноагентов. Также туда был включен публицист Андрей Пионтковский.
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