Российский месенджер, который презентовали Путину, приведет к блокировке Telegram при одном условии

Горелкин: российский месенджер МАКС приведет к блокировке Telegram

05 июня 2025 в 13:49 Размер текста - 17 +

Новый мессенджер сможет заменить самых крупных конкурентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мессенджер МАКС, представленный министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым, может привести к блокировке Telegram, если создаст условия для стабильности в стране и продемонстрирует свою эффективность. По словам министра, российская власть также может предпочесть сосуществование с существующими мессенджерами, включая Telegram. «Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению стабильности в стране, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — заявил Шадаев. Его слова приводит первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в своем telegram-канале. Максут Шадаев представил президенту Владимиру Путину концепцию единой национальной цифровой платформы, в рамках которой намечен запуск нового мессенджера МАКС. Этот мессенджер призван стать надежным многофункциональным инструментом, который решит широкий спектр задач и обеспечит интеграцию с государственными сервисами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мессенджер МАКС, представленный министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым, может привести к блокировке Telegram, если создаст условия для стабильности в стране и продемонстрирует свою эффективность. По словам министра, российская власть также может предпочесть сосуществование с существующими мессенджерами, включая Telegram. «Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению стабильности в стране, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — заявил Шадаев. Его слова приводит первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в своем telegram-канале. Максут Шадаев представил президенту Владимиру Путину концепцию единой национальной цифровой платформы, в рамках которой намечен запуск нового мессенджера МАКС. Этот мессенджер призван стать надежным многофункциональным инструментом, который решит широкий спектр задач и обеспечит интеграцию с государственными сервисами.