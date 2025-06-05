Российский месенджер, который презентовали Путину, приведет к блокировке Telegram при одном условии

Горелкин: российский месенджер МАКС приведет к блокировке Telegram
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Новый мессенджер сможет заменить самых крупных конкурентов
Новый мессенджер сможет заменить самых крупных конкурентов Фото:

Мессенджер МАКС, представленный министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым, может привести к блокировке Telegram, если создаст условия для стабильности в стране и продемонстрирует свою эффективность. По словам министра, российская власть также может предпочесть сосуществование с существующими мессенджерами, включая Telegram.

«Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению стабильности в стране, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — заявил Шадаев. Его слова приводит первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в своем telegram-канале.

Максут Шадаев представил президенту Владимиру Путину концепцию единой национальной цифровой платформы, в рамках которой намечен запуск нового мессенджера МАКС. Этот мессенджер призван стать надежным многофункциональным инструментом, который решит широкий спектр задач и обеспечит интеграцию с государственными сервисами.

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Мессенджер МАКС, представленный министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым, может привести к блокировке Telegram, если создаст условия для стабильности в стране и продемонстрирует свою эффективность. По словам министра, российская власть также может предпочесть сосуществование с существующими мессенджерами, включая Telegram. «Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению стабильности в стране, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — заявил Шадаев. Его слова приводит первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в своем telegram-канале. Максут Шадаев представил президенту Владимиру Путину концепцию единой национальной цифровой платформы, в рамках которой намечен запуск нового мессенджера МАКС. Этот мессенджер призван стать надежным многофункциональным инструментом, который решит широкий спектр задач и обеспечит интеграцию с государственными сервисами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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