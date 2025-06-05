На Западе заявили о панике Зеленского после слов Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, осознавая риск, все же решился на атаку на российские аэродромы, что свидетельствует о его отчаянном положении. Он также заявил о панике украинского президента после слов российского лидера Владимира Путина о планах ответить на атаки Украины. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Этот безумный, загнанный в угол человек предпринял внезапную атаку, прекрасно понимая, что это повлечет за собой сокрушительный ответ», — написал Кошкович в соцсети Х. Он описал Зеленского как «безумного» и «загнанного в угол человека», который, по его мнению, понимает всю серьезность ситуации и последствия своих действий. «Теперь, когда ему стало известно, что ответ России будет жестким и никто не сможет этому помешать, он демонстрирует признаки паники», — добавил аналитик.
Эти события также были подтверждены в комментариях президента США Дональда Трампа, который сообщил о разговоре с Путиным, в котором глава РФ выразил намерение ответить на атаки Украины. Ранее Министерство обороны России сообщило о попытках атак со стороны украинских вооруженных сил с использованием FPV-дронов на аэродромы в нескольких российских регионах.
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