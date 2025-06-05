На Западе заявили о панике Зеленского после слов Путина

Кошкович: Зеленский запаниковал после обещания Путина ответить на атаку Киева

05 июня 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Зеленский находится в отчаянном положении, считает Золтан Кошкович Официальный сайт Президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, осознавая риск, все же решился на атаку на российские аэродромы, что свидетельствует о его отчаянном положении. Он также заявил о панике украинского президента после слов российского лидера Владимира Путина о планах ответить на атаки Украины. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. «Этот безумный, загнанный в угол человек предпринял внезапную атаку, прекрасно понимая, что это повлечет за собой сокрушительный ответ», — написал Кошкович в соцсети Х. Он описал Зеленского как «безумного» и «загнанного в угол человека», который, по его мнению, понимает всю серьезность ситуации и последствия своих действий. «Теперь, когда ему стало известно, что ответ России будет жестким и никто не сможет этому помешать, он демонстрирует признаки паники», — добавил аналитик. Эти события также были подтверждены в комментариях президента США Дональда Трампа, который сообщил о разговоре с Путиным, в котором глава РФ выразил намерение ответить на атаки Украины. Ранее Министерство обороны России сообщило о попытках атак со стороны украинских вооруженных сил с использованием FPV-дронов на аэродромы в нескольких российских регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский, осознавая риск, все же решился на атаку на российские аэродромы, что свидетельствует о его отчаянном положении. Он также заявил о панике украинского президента после слов российского лидера Владимира Путина о планах ответить на атаки Украины. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. «Этот безумный, загнанный в угол человек предпринял внезапную атаку, прекрасно понимая, что это повлечет за собой сокрушительный ответ», — написал Кошкович в соцсети Х. Он описал Зеленского как «безумного» и «загнанного в угол человека», который, по его мнению, понимает всю серьезность ситуации и последствия своих действий. «Теперь, когда ему стало известно, что ответ России будет жестким и никто не сможет этому помешать, он демонстрирует признаки паники», — добавил аналитик. Эти события также были подтверждены в комментариях президента США Дональда Трампа, который сообщил о разговоре с Путиным, в котором глава РФ выразил намерение ответить на атаки Украины. Ранее Министерство обороны России сообщило о попытках атак со стороны украинских вооруженных сил с использованием FPV-дронов на аэродромы в нескольких российских регионах.