«Встреча необходима»: Песков ответил, договорились ли Путин и Трамп об очном разговоре

Песков: Путин и Трамп не договорились о личной встрече, но она необходима

05 июня 2025 в 14:40 Размер текста - 17 +

У президентов есть общее понимание, что встреча необходима, сообщил Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин и глава Штатов Дональд Трамп не смогли договориться об очной встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы государств понимают, что встреча необходима, но она должна быть подготовлена должным образом. «Договоренности о встречи не было, потому что есть общее понимание, что встреча необходима, но она должна быть должны образом подготовлена», — сообщил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля дал оценку недавнему разговору Путина и Трампа. Он отметил, что диалог был конструктивный, лидеры обсудили много важных вопросов.



Президент США 4 июня сообщил, что поговорил с главой России. Он назвал разговор хорошим. Путин в ходе диалога рассказал Трампу о содержании второго раунда прямых переговоров с Киевом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин отметил, что Украина пыталась сорвать переговоры ударами.



Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и глава Штатов Дональд Трамп не смогли договориться об очной встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы государств понимают, что встреча необходима, но она должна быть подготовлена должным образом. «Договоренности о встречи не было, потому что есть общее понимание, что встреча необходима, но она должна быть должны образом подготовлена», — сообщил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля дал оценку недавнему разговору Путина и Трампа. Он отметил, что диалог был конструктивный, лидеры обсудили много важных вопросов. Президент США 4 июня сообщил, что поговорил с главой России. Он назвал разговор хорошим. Путин в ходе диалога рассказал Трампу о содержании второго раунда прямых переговоров с Киевом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин отметил, что Украина пыталась сорвать переговоры ударами.