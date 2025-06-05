«Встреча необходима»: Песков ответил, договорились ли Путин и Трамп об очном разговоре

Президент России Владимир Путин и глава Штатов Дональд Трамп не смогли договориться об очной встрече. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы государств понимают, что встреча необходима, но она должна быть подготовлена должным образом.
«Договоренности о встречи не было, потому что есть общее понимание, что встреча необходима, но она должна быть должны образом подготовлена», — сообщил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля дал оценку недавнему разговору Путина и Трампа. Он отметил, что диалог был конструктивный, лидеры обсудили много важных вопросов.
Президент США 4 июня сообщил, что поговорил с главой России. Он назвал разговор хорошим. Путин в ходе диалога рассказал Трампу о содержании второго раунда прямых переговоров с Киевом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин отметил, что Украина пыталась сорвать переговоры ударами.
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