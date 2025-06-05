С самого начала лета магнитные бури продолжают беспокоить метеозависимых людей. В начале неделе геомагнитная активность била все рекорды, достигая наивысших уровней. Но постепенно ситуация нормализуется. URA.RU рассказывает, чего ждать от магнитосферы Земли 6 июня 2025.
Солнечная активность 6 июня 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, на сегодняшний день ситуация на звезде нормализовалась. Индекс солнечной активности находится на уровне 4,5 баллов из 10 возможных. За последние сутки ученые зафиксировали четыре небольшие вспышки класса С и одну сильную класса М.
Магнитные бури 6 июня 2025
По прогнозам, 6 июня сила геомагнитной активности должна пойти на спад. После небольшой магнитной бури 5 июня, магнитосфера Земли не поднимется выше «оранжевого» уровня, который не ощущают люди. Вероятность спокойной геомагнитной обстановки ученые оценивают в 34%, возможность незначительных возмущений — в 35%. Шанс магнитного шторма оценивается экспертами в 31%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Специалисты прогнозируют, что после сильной магнитной бури в первые дни июня геомагнитная обстановка стабилизируется. Возмущения магнитосферы возможны 14 и 24—25 июня, а с 26 по 28 число ожидается умеренная активность, которая, однако, не достигнет уровня полноценной бури. Стоит напомнить, что долгосрочные прогнозы могут корректироваться, поэтому лучше проверять информацию о ближайших магнитных бурях.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Наиболее уязвимы к геомагнитным колебаниям люди с хроническими болезнями, сердечно-сосудистыми нарушениями и пожилые. Но, по данным исследований, около трети населения Земли в той или иной степени ощущают такие изменения.
Универсального лекарства от метеозависимости нет, поэтому ключевая рекомендация — поддержание здорового ритма жизни:
- Сбалансированное питание;
- Отказ от алкоголя и курения;
- Регулярный сон;
- Умеренная физическая активность.
Эти меры укрепляют организм и снижают чувствительность к внешним факторам. Если слабость, головная боль и скачки давления сохраняются, стоит пройти обследование — иногда симптомы сигнализируют о невыявленных заболеваниях.
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