В Киеве мобилизованные устроили бунт в военкомате

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Мобилизованные ВСУ пытались пробраться наружу из военкомата (архивное фото)
Мобилизованные ВСУ пытались пробраться наружу из военкомата (архивное фото)
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В военкомате Киева мобилизованные устроили бунт. Об этом сообщается в telegram-канале «Страна.ua».

«На видео мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством. Затем пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу», — говорится в сообщении.

По данным издания, после бунта в казарму прибыли силовики. Они уложили протестующих с помощью дубинок.

Ранее издание сообщало, что в Киеве мужчина попытался сбежать от сотрудников военкомата через окно автобуса, но застрял. Сотрудник военкомата снаружи автобуса помог мужчине вернуться внутрь. В последнее время в сети появляется все больше видео, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации в ВСУ. Сотрудники военкоматов задерживают мужчин, часто используя физическую силу, и увозят их в микроавтобусах.

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В военкомате Киева мобилизованные устроили бунт. Об этом сообщается в telegram-канале «Страна.ua». «На видео мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством. Затем пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу», — говорится в сообщении. По данным издания, после бунта в казарму прибыли силовики. Они уложили протестующих с помощью дубинок. Ранее издание сообщало, что в Киеве мужчина попытался сбежать от сотрудников военкомата через окно автобуса, но застрял. Сотрудник военкомата снаружи автобуса помог мужчине вернуться внутрь. В последнее время в сети появляется все больше видео, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации в ВСУ. Сотрудники военкоматов задерживают мужчин, часто используя физическую силу, и увозят их в микроавтобусах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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