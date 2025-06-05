В Киеве мобилизованные устроили бунт в военкомате

В военкомате Киева мобилизованные устроили бунт. Об этом сообщается в telegram-канале «Страна.ua».
«На видео мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством. Затем пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу», — говорится в сообщении.
По данным издания, после бунта в казарму прибыли силовики. Они уложили протестующих с помощью дубинок.
Ранее издание сообщало, что в Киеве мужчина попытался сбежать от сотрудников военкомата через окно автобуса, но застрял. Сотрудник военкомата снаружи автобуса помог мужчине вернуться внутрь. В последнее время в сети появляется все больше видео, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации в ВСУ. Сотрудники военкоматов задерживают мужчин, часто используя физическую силу, и увозят их в микроавтобусах.
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