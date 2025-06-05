В Киеве мобилизованные устроили бунт в военкомате

05 июня 2025 в 12:51 Размер текста - 17 +

Мобилизованные ВСУ пытались пробраться наружу из военкомата (архивное фото) Министерство обороны Украины / Wikipedia / CC BY-SA 2.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В военкомате Киева мобилизованные устроили бунт. Об этом сообщается в telegram-канале «Страна.ua». «На видео мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством. Затем пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу», — говорится в сообщении. По данным издания, после бунта в казарму прибыли силовики. Они уложили протестующих с помощью дубинок. Ранее издание сообщало, что в Киеве мужчина попытался сбежать от сотрудников военкомата через окно автобуса, но застрял. Сотрудник военкомата снаружи автобуса помог мужчине вернуться внутрь. В последнее время в сети появляется все больше видео, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации в ВСУ. Сотрудники военкоматов задерживают мужчин, часто используя физическую силу, и увозят их в микроавтобусах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В военкомате Киева мобилизованные устроили бунт. Об этом сообщается в telegram-канале «Страна.ua». «На видео мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством. Затем пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу», — говорится в сообщении. По данным издания, после бунта в казарму прибыли силовики. Они уложили протестующих с помощью дубинок. Ранее издание сообщало, что в Киеве мужчина попытался сбежать от сотрудников военкомата через окно автобуса, но застрял. Сотрудник военкомата снаружи автобуса помог мужчине вернуться внутрь. В последнее время в сети появляется все больше видео, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации в ВСУ. Сотрудники военкоматов задерживают мужчин, часто используя физическую силу, и увозят их в микроавтобусах.