Песков дал понять, каким будет ответ Путина на теракты ВСУ

Песков: российские военные ответят ВСУ, когда посчитают нужным

05 июня 2025 в 14:40 Размер текста - 17 +

Путин действительно сказал Трампу, что ответит ВСУ Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин действительно сказал лидеру США Дональду Трампу о том, что собирается нанести ответный удар по ВСУ из-за терактов в России. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он уточнил, что российские военные ответят, когда сочтут целесообразным. «Да, действительно (он так сказал — прим. URA.RU). Каким и когда (будет российский ответ — прим. URA.RU) — как посчитают целесообразным наши военные», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в ходе конференц-колла. Президенты России и США созвонились накануне. Владимир Путин заявил Трампу, что теракты в России со стороны ВСУ не останутся без ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин действительно сказал лидеру США Дональду Трампу о том, что собирается нанести ответный удар по ВСУ из-за терактов в России. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он уточнил, что российские военные ответят, когда сочтут целесообразным. «Да, действительно (он так сказал — прим. URA.RU). Каким и когда (будет российский ответ — прим. URA.RU) — как посчитают целесообразным наши военные», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в ходе конференц-колла. Президенты России и США созвонились накануне. Владимир Путин заявил Трампу, что теракты в России со стороны ВСУ не останутся без ответа.