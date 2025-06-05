Песков дал понять, каким будет ответ Путина на теракты ВСУ

Президент России Владимир Путин действительно сказал лидеру США Дональду Трампу о том, что собирается нанести ответный удар по ВСУ из-за терактов в России. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он уточнил, что российские военные ответят, когда сочтут целесообразным.
«Да, действительно (он так сказал — прим. URA.RU). Каким и когда (будет российский ответ — прим. URA.RU) — как посчитают целесообразным наши военные», — заявил Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в ходе конференц-колла.
Президенты России и США созвонились накануне. Владимир Путин заявил Трампу, что теракты в России со стороны ВСУ не останутся без ответа.
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