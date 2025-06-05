Кремль назвал подрывы поездов в России актами государственного терроризма

05 июня 2025 в 14:44 Размер текста - 17 +

Киевский режим несет ответственность за подрывы двух гражданских поездов в Курской и Брянской областях, которые президент Владимир Путин охарактеризовал как акты государственного терроризма. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хочу напомнить о вчерашних заявлениях президента на встрече с членами правительства при обсуждении подрывов гражданского поезда, собственно, двух гражданских поездов, поезда и локомотива. Президент охарактеризовал киевский режим как террористический», — заявил Песков журналистам. Он уточнил, что, потому что именно руководством Украины был осознанно дан указ взорвать пассажирский поезд. Что, по мнению Кремля, можно охарактеризовать как терроризм на государственном уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киевский режим несет ответственность за подрывы двух гражданских поездов в Курской и Брянской областях, которые президент Владимир Путин охарактеризовал как акты государственного терроризма. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хочу напомнить о вчерашних заявлениях президента на встрече с членами правительства при обсуждении подрывов гражданского поезда, собственно, двух гражданских поездов, поезда и локомотива. Президент охарактеризовал киевский режим как террористический», — заявил Песков журналистам. Он уточнил, что, потому что именно руководством Украины был осознанно дан указ взорвать пассажирский поезд. Что, по мнению Кремля, можно охарактеризовать как терроризм на государственном уровне.