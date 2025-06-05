Кремль назвал подрывы поездов в России актами государственного терроризма

Киевский режим несет ответственность за подрывы двух гражданских поездов в Курской и Брянской областях, которые президент Владимир Путин охарактеризовал как акты государственного терроризма. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Хочу напомнить о вчерашних заявлениях президента на встрече с членами правительства при обсуждении подрывов гражданского поезда, собственно, двух гражданских поездов, поезда и локомотива. Президент охарактеризовал киевский режим как террористический», — заявил Песков журналистам. Он уточнил, что, потому что именно руководством Украины был осознанно дан указ взорвать пассажирский поезд. Что, по мнению Кремля, можно охарактеризовать как терроризм на государственном уровне.
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