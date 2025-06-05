Baza: в Воронежской области произошел взрыв на железнодорожных путях

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Ж/Д путин получили повреждения в Воронежской области
Ж/Д путин получили повреждения в Воронежской области

На железнодорожных путях в Воронежской области произошел взрыв. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Взрыв произошел на 725 километре перегона Евдаково-Сагуны», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что повреждения получило железнодорожное полотно. По предварительным данным, пострадавших нет.

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На железнодорожных путях в Воронежской области произошел взрыв. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Взрыв произошел на 725 километре перегона Евдаково-Сагуны», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что повреждения получило железнодорожное полотно. По предварительным данным, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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