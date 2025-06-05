Baza: в Воронежской области произошел взрыв на железнодорожных путях

05 июня 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Ж/Д путин получили повреждения в Воронежской области Maksim Konstantinov / Global Look Press На железнодорожных путях в Воронежской области произошел взрыв. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Взрыв произошел на 725 километре перегона Евдаково-Сагуны», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что повреждения получило железнодорожное полотно. По предварительным данным, пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На железнодорожных путях в Воронежской области произошел взрыв. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Взрыв произошел на 725 километре перегона Евдаково-Сагуны», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что повреждения получило железнодорожное полотно. По предварительным данным, пострадавших нет.